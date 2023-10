Il surfista brasiliano Italo Ferreira scatta una foto mozzafiato durante l'eclissi solare anulare

Italo Ferreira, il famoso surfista brasiliano, ha catturato una splendida fotografia durante una rara eclissi solare anulare nel Rio Grande do Norte, in Brasile. La fotografia, scattata da Marcelo Maragni, mostra l'affascinante anello di fuoco creato dall'eclissi.

Il successo di questo progetto ha richiesto tempi e posizionamenti precisi. Ferreira dovette allinearsi attentamente per garantire che la luna fosse posizionata accuratamente tra la Terra e il sole. Maragni, che si trovava a una distanza di un chilometro, ha utilizzato strumenti specializzati per catturare l'immagine, tra cui radio per la comunicazione, occhiali protettivi e specchi per eliminare eventuali effetti d'ombra sull'atleta.

Maragni ha dedicato mesi di pianificazione e preparativi per catturare questo momento unico. Ha visitato più luoghi, ha condotto le prove e ha fatto calcoli per trovare la posizione ideale per Ferreira. Il fotografo ha descritto questo progetto come uno dei lavori più impegnativi e complessi della sua carriera.

Ferreira, noto per i suoi successi nel surf, ha espresso il suo entusiasmo per un'esperienza unica. Ha sottolineato l'importanza del momento, poiché gli ha ricordato la sua medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. La foto è stata catturata in un solo tentativo, in una breve finestra di cinque secondi.

L'eclissi anulare in Brasile si è verificata il 14 ottobre 2023, iniziando alle 3:6 ora locale e terminando con il tramonto intorno alle 4:40. L'anello di fuoco si è formato intorno alle XNUMX:XNUMX, durando un breve periodo. Mentre l’eclissi era visibile da più stati brasiliani, il Rio Grande do Norte ha avuto il privilegio di assistere al fenomeno in tutto il suo splendore.

Questa straordinaria fotografia rende omaggio alla dedizione di Ferreira al progetto e al sostegno fornito da Rio Grande do Norte. Mette in mostra la bellezza e la meraviglia del fenomeno naturale e mette in risalto il talento e l'abilità sia del surfista che del fotografo.

