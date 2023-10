Il Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) cerca di far avanzare l'ingegneria dei tessuti e la bioproduzione

Il Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha annunciato una nuova opportunità di ricerca per sfruttare l’ambiente unico della ISS per il progresso dell’ingegneria tissutale e della bioproduzione. L’obiettivo è dimostrare attività manifatturiere e produttive basate sullo spazio che possono apportare benefici alle applicazioni terrestri nella medicina rigenerativa. Verranno forniti finanziamenti per sostenere i costi del progetto, l'hardware, i costi di integrazione e l'assegnazione dei voli al laboratorio in orbita per più progetti selezionati tramite questo annuncio di ricerca.

L’ISS National Lab mira a consentire nuovi modelli di business nell’orbita terrestre bassa (LEO) attraverso attività di produzione e produzione nello spazio. La NASA e l’ISS National Lab hanno dato priorità all’utilizzo della stazione spaziale per questi scopi e questo annuncio di ricerca è in linea con la loro attenzione all’espansione delle opportunità in quest’area.

Si cercano proposte nei settori della medicina rigenerativa, della biofabbricazione e delle tecnologie associate che possano sfruttare le condizioni uniche presenti sulla stazione spaziale. Nello specifico, l'ISS National Lab è interessato a studi che sfruttano i vantaggi della ricerca sulle cellule staminali in microgravità per applicazioni terapeutiche sulla Terra, dimostrano sistemi di coltura organoidi o multicellulari per modellare le malattie umane per testare terapie e sviluppare o utilizzare sistemi esistenti sulla stazione spaziale per la produzione di tessuti o altri materiali biocompatibili per la medicina rigenerativa.

Un esempio del potenziale di questa ricerca è la recente biostampa di successo di un menisco umano completo nello spazio da parte di Redwire Space utilizzando la loro rinnovata BioFabrication Facility. L’ambiente di microgravità consente ai tessuti delicati di maturare e rafforzarsi senza collassare sotto il loro stesso peso, rendendolo una piattaforma promettente per la biofabbricazione. Questo risultato ci avvicina alla possibilità di stampare tessuti e organi nello spazio per i pazienti sulla Terra e i futuri viaggiatori spaziali.

In un'altra prossima missione, modelli di organoidi neurali verranno lanciati sulla ISS per comprendere meglio i meccanismi alla base delle malattie neurodegenerative umane come il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla. Studiando queste malattie in condizioni di microgravità, dove la loro insorgenza e progressione sono accelerate, i ricercatori sperano di accelerare la scoperta di biomarcatori, migliorare la diagnosi e far avanzare la scoperta e lo sviluppo di farmaci per il trattamento delle malattie neurodegenerative.

I risultati di queste indagini non solo miglioreranno la cura dei pazienti sulla Terra, ma contribuiranno anche alla creazione di un’economia solida e sostenibile nell’orbita terrestre bassa.

Il presente annuncio di ricerca segue un processo di proposta in due fasi. La prima fase, il riepilogo del concetto, è prevista per il 20 novembre 2023 e solo i concetti approvati saranno invitati a presentare una proposta completa. Maggiori informazioni sul bando di ricerca e sul prossimo webinar sono disponibili sul sito web dell'ISS National Lab.

Per saperne di più sul Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e sulla scienza che sponsorizza, visita il loro sito web.

– Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale