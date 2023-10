L'equipaggio della Spedizione 70 inizia la prima settimana intera nello spazio

By

L'equipaggio della Spedizione 70 della Stazione Spaziale Internazionale ha iniziato la sua prima settimana intera insieme dopo aver salutato l'equipaggio più longevo la scorsa settimana. I sette membri dell'equipaggio hanno iniziato la settimana con ricerche umane ed esperimenti di fisica spaziale, manutenzione della tuta spaziale e manutenzione del supporto vitale.

Uno dei membri dell'equipaggio, l'ingegnere di volo della NASA Jasmin Moghbeli, ha iniziato la sua giornata installando il sistema a ultrasuoni Echo nel modulo del laboratorio Columbus per lo studio sull'invecchiamento vascolare. Moghbeli ha scansionato il collo, la gamba e il cuore per aiutare i medici a comprendere gli effetti della vita nello spazio sulle arterie di un membro dell'equipaggio. Ha lavorato anche alla realizzazione di un sistema di illuminazione esterno al modulo laboratorio Kibo.

Un altro membro dell'equipaggio, l'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara, ha condotto controlli oculistici sull'astronauta JAXA Satoshi Furukawa per studiare gli effetti dell'assenza di gravità sulla vista e sulla salute ottica nello spazio.

In termini di manutenzione e preparativi, O'Hara e l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen hanno revisionato le tute spaziali nella camera di equilibrio Quest. Hanno pulito i circuiti di raffreddamento all'interno delle tute e riempito i serbatoi dell'acqua e gli indumenti di raffreddamento e ventilazione. Furukawa ha studiato le procedure per assistere gli astronauti durante le prossime passeggiate spaziali.

Nel campo della fisica spaziale, il cosmonauta Oleg Kononenko ha installato una videocamera per un esperimento di fisica del plasma nel laboratorio Columbus. Questo esperimento osserva miscele gassose a bassa temperatura e cristalli di plasma per migliorare i metodi di ricerca e la progettazione di veicoli spaziali in microgravità.

Nel complesso, l'equipaggio dell'Expedition 70 è impegnato in una serie di compiti, che vanno dalla ricerca medica ai lavori di manutenzione. Stanno continuando l’importante lavoro di esplorazione scientifica e progressi spaziali a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte:

– Stazione Spaziale Internazionale: NASA

– NASA: Ricerca e Innovazioni

– JAXA: Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale

– Agenzia spaziale europea: ESA

– Roscosmos: Agenzia spaziale russa