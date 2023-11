Nuova missione: Chandrayaan-4 mira a riportare campioni di suolo lunare

Pune: Basandosi sul successo di Chandrayaan-3, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha messo gli occhi sulla prossima missione lunare, Chandrayaan-4, con l'ambizioso obiettivo di recuperare campioni di suolo dalla Luna. Questo annuncio è stato fatto da Nilesh Desai, direttore del Centro applicazioni spaziali (SAC/ISRO) durante la cerimonia del 62esimo giorno di fondazione dell'Istituto indiano di meteorologia tropicale a Pune.

La missione Chandrayaan-4 comporterà il ritorno di un campione lunare, segnando una pietra miliare nell’esplorazione spaziale. Con l'obiettivo di riportare campioni dalla superficie lunare, l'ISRO mira a realizzare questa impresa entro i prossimi cinque-sette anni. Il piano prevede un processo di atterraggio simile a quello di Chandrayaan-3, con il modulo centrale che si aggancia al modulo orbitante prima di separarsi vicino all'atmosfera terrestre. Il modulo di rientro trasporterà quindi il prezioso carico di suolo e rocce lunari sulla Terra.

Nilesh Desai ha espresso la necessità di due veicoli di lancio per eseguire con successo la missione. I moduli sarebbero divisi in modulo di trasferimento (TM), modulo lander (LM), modulo ascendente (AM) e modulo di rientro (RM). TM e RM verrebbero posizionati nell'orbita lunare, mentre TM e LM scenderebbero per raccogliere il campione. Sono in corso tecnologie avanzate e un'attenta pianificazione per garantire la fattibilità di questa missione.

Oltre a Chandrayaan-4, l’ISRO sta anche collaborando con l’agenzia spaziale giapponese JAXA, al progetto Lunar Polar Exploration (LuPEX). Questa partnership riflette l’impegno di entrambe le agenzie nel promuovere la comprensione scientifica e l’esplorazione oltre la Terra.

Con Chandrayaan-4, l’India mira a fare un passo da gigante nell’esplorazione lunare riportando preziosi campioni dalla superficie lunare. Questa missione non solo contribuirà alle scoperte scientifiche, ma creerà anche nuove frontiere nella ricerca e nelle collaborazioni spaziali.

FAQ

1. Cos'è Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 è la prossima missione lunare dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) con l'obiettivo di riportare campioni di suolo dalla superficie lunare.

2. Quando è previsto il lancio di Chandrayaan-4?

L'ISRO mira a lanciare Chandrayaan-4 entro i prossimi cinque-sette anni.

3. In che modo Chandrayaan-4 recupererà campioni di suolo lunare?

Chandrayaan-4 seguirà un processo di atterraggio simile a quello di Chandrayaan-3. Il modulo centrale si aggancerà al modulo orbitante prima di separarsi vicino all'atmosfera terrestre. Il modulo di rientro tornerà quindi sulla Terra trasportando i campioni.

4. Quali sono i moduli coinvolti nella missione Chandrayaan-4?

I moduli includono il modulo di trasferimento (TM), il modulo lander (LM), il modulo ascendente (AM) e il modulo di rientro (RM). TM e RM verranno posizionati nell'orbita lunare, mentre TM e LM scenderanno per raccogliere i campioni.

5. Esiste qualche collaborazione tra l'ISRO e altre agenzie spaziali?

L'ISRO sta collaborando con l'agenzia spaziale giapponese JAXA al progetto Lunar Polar Exploration (LuPEX). Questa partnership mira a promuovere la comprensione scientifica e l’esplorazione oltre la Terra.