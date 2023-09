La missione solare dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale raggiunge con successo il punto L1 Sole-Terra

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato che la sua prima missione solare, Aditya-L1, ha eseguito con successo la manovra Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) ed è ora su una traiettoria che la porterà al punto Sole-Terra L1 . Ciò segna la quinta volta consecutiva che l'ISRO ha trasferito con successo un oggetto su una traiettoria verso un altro corpo celeste o una posizione nello spazio.

La navicella spaziale Aditya-L1 è stata lanciata dalla stazione spaziale Satish Dhawan in Andhra Pradesh, con l'obiettivo primario di raccogliere dati scientifici e far avanzare gli sforzi di esplorazione solare dell'India. La navicella spaziale è equipaggiata con lo strumento Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), che ha già iniziato a misurare ioni ed elettroni sovratermici ed energetici a distanze superiori a 50,000 km dalla Terra. Questi dati aiuteranno gli scienziati ad analizzare il comportamento delle particelle che circondano la Terra.

Tra circa 110 giorni, la navicella verrà lanciata in orbita attorno al punto L1 Sole-Terra attraverso una manovra. La missione di successo dell'ISRO mette in mostra i progressi dell'India nella tecnologia spaziale e il suo impegno nell'esplorazione del Sole e dei suoi effetti sulla Terra.

