Celebrazioni della Settimana Mondiale dello Spazio 2023 in India: esplorazione dello spazio e imprenditorialità

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ospiterà una serie di eventi per celebrare la Settimana mondiale dello spazio (WSW) 2023 nella capitale dello stato. Il WSW, che si celebra in tutto il mondo dal 4 al 10 ottobre di ogni anno, commemora il lancio dello Sputnik, il primo satellite artificiale, e l'attuazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Il tema di quest'anno per WSW è "Spazio e imprenditorialità".

Per coinvolgere gli studenti e il pubblico in attività legate allo spazio, il Vikram Sarabhai Space Center (VSSC), il Liquid Propulsion Systems Center (LPSC) e l'ISRO Inertial Systems Unit (IISU) si sono riuniti per organizzare gli eventi WSW in India. Uno dei momenti salienti è un quiz interscolastico per tutto il Kerala sul tema "Spazio", con il turno preliminare che si svolgerà online il 30 settembre e il turno finale che si terrà al VSSC il 7 ottobre.

La sensibilizzazione del pubblico è una componente chiave della celebrazione e sono state pianificate varie attività. Il 7 ottobre sarà organizzato un programma di familiarizzazione dei cittadini, specificamente per i residenti del Kerala di età superiore ai 55 anni. I partecipanti avranno l'opportunità di assistere al lancio di un razzo sonoro, visitare il museo spaziale e interagire con gli scienziati dell'ISRO.

Inoltre, sarà organizzato un Open House per studenti e pubblico per esplorare il mondo delle scienze spaziali. I razzi sonda della classe Rohini verranno lanciati il ​​6 e il 7 ottobre alle 11.45:XNUMX. Ciò darà ai partecipanti la possibilità di testimoniare da vicino la potenza di questi razzi.

Inoltre, gli scienziati dell'ISRO terranno conferenze su vari argomenti spaziali durante la settimana di celebrazione. Questa sensibilizzazione mira a ispirare ed educare la comunità studentesca.

In concomitanza con le celebrazioni, VSSC, LPSC, IISU e l'Istituto indiano di scienza e tecnologia spaziale (IIST) condurranno un seminario di un giorno su "Spazio e imprenditorialità". Il workshop prevede interventi invitati da parte di esperti dell'ISRO, del Centro nazionale indiano per la promozione e l'autorizzazione dello spazio (IN-SPACe), del Kerala Space Park e di start-up di successo.

Le celebrazioni della Settimana Mondiale dello Spazio 2023 in India promettono di essere un’entusiasmante esplorazione dello spazio e dell’imprenditorialità. Con una serie di attività rivolte agli studenti, al pubblico e persino agli aspiranti imprenditori, questo evento mira a promuovere l'interesse e l'impegno nel campo delle scienze spaziali.

