L'ISRO sta lavorando per stabilire un contatto con il Vikram Lander e il Pragyan Rover di Chandrayaan-3

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta attualmente compiendo sforzi per ristabilire il contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan di Chandrayaan-3. Secondo l’ISRO, sia il lander Vikram che il rover Pragyan sono in uno stato sicuro e sono stati messi in modalità di sospensione per quasi un mese. L’organizzazione rimane fiduciosa di poter entrare in contatto con questi veicoli lunari.

Chandrayaan-3 è un'ambiziosa missione intrapresa dall'ISRO per esplorare la superficie lunare, in particolare il Polo Sud della luna. Il lander Vikram era stato progettato per toccare delicatamente la superficie lunare, mentre il rover Pragyan doveva effettuare esperimenti scientifici e analizzare il suolo lunare.

Gli attuali sforzi dell'ISRO mirano a risvegliare il lander Vikram e il rover Pragyan dalla modalità di sospensione. Stabilire una comunicazione con questi veicoli sarebbe un risultato significativo, poiché consentirebbe all’ISRO di continuare la propria missione e raccogliere preziosi dati scientifici dalla Luna.

L'organizzazione non ha rivelato il motivo dell'interruzione delle comunicazioni con il lander Vikram e il rover Pragyan. Tuttavia, stanno lavorando attivamente per correggere la situazione e ripristinare i contatti.

Mentre l’ISRO continua i suoi sforzi per stabilire un contatto con i veicoli lunari, la comunità scientifica e gli appassionati di spazio attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti. Il riuscito ristabilimento della comunicazione segnerebbe una pietra miliare significativa negli sforzi di esplorazione spaziale dell’India e aprirebbe la strada a ulteriori progressi nella ricerca lunare.

Fonte:

– Video dell'Hindustan Times