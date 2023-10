L'ISRO si prepara all'esplorazione dello spazio profondo: Venus Mission e XPoSat Mission

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta preparando per le sue prossime iniziative nell'esplorazione dello spazio profondo, con particolare attenzione alle missioni su Venere e al satellite polarimetro a raggi X (XPoSat). Queste missioni arrivano dopo il successo della missione solare Aditya-L1 e della missione lunare Chandrayaan-3.

Il presidente dell'ISRO, S Somanath, ha recentemente annunciato che la missione su Venere è completamente configurata, con il carico utile necessario sviluppato per questa ambiziosa impresa. Venere, spesso definita gemella della Terra, presenta sfide intriganti. La sua atmosfera è incredibilmente densa, con una pressione atmosferica 100 volte quella terrestre e carica di composti acidi.

Comprendere Venere e Marte è fondamentale per studiare i fattori che influenzano l'abitabilità della Terra. L’esplorazione di questi pianeti può fornire preziose informazioni sull’evoluzione dei corpi planetari e aiutare a determinare le condizioni che rendono un pianeta abitabile o non abitabile.

L'ISRO prevede di lanciare la sua missione su Venere nella finestra di dicembre 2024, approfittando di un'opportunità unica che deriva dallo specifico allineamento della Terra e di Venere. Questo allineamento non si ripeterà fino al 2031. Diversi paesi, tra cui l’Agenzia spaziale europea, il Giappone e la NASA, hanno già intrapreso missioni su Venere.

Oltre alla missione su Venere, l'ISRO sta concettualizzando il satellite polarimetrico a raggi X (XPoSat). Questo satellite, noto anche come ExoWorlds, è progettato per osservare pianeti esosolari in orbita attorno a stelle distanti. Con più di 5,000 esopianeti conosciuti, di cui almeno 100 dotati di atmosfera, c'è un vasto universo in attesa di essere esplorato.

Guardando al futuro, i piani dell'ISRO includono una missione Mars Lander, anche se i dettagli sono attualmente scarsi. L’ISRO prevede non solo l’esplorazione dei pianeti vicini, ma anche la possibilità di esplorare la superficie marziana nei prossimi anni.

Fonte:

– Rapporto del Times of India

– Rapporto del Deccan Herald