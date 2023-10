La prima missione solare indiana Aditya-L1 raggiungerà il punto Lagrange a gennaio

By

Il capo dell'Organizzazione indiana per lo spazio e la ricerca (ISRO) S Somnath ha annunciato che la prima missione solare dell'India, Aditya-L1, dovrebbe raggiungere il Lagrange Point 1 (L1) entro metà gennaio. Questa missione ha un viaggio di 110 giorni dalla Terra alla sua destinazione. Somnath ha dichiarato che la navicella spaziale Aditya-L1 verrà inserita nel punto di Lagrange, noto anche come orbita dell'alone, una volta raggiunta L1.

La missione Aditya-L1 è stata lanciata il 2 settembre dal Centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota, in seguito al riuscito atterraggio morbido di Chandrayaan-3 vicino al polo sud della Luna. La navicella spaziale trasporta sette distinti carichi utili progettati per condurre uno studio completo del sole. Quattro di questi strumenti osserveranno la luce del sole, mentre i restanti tre misureranno il plasma e i campi magnetici.

Aditya-L1 sarà posizionato in un'orbita aureola attorno al punto lagrangiano 1 (L1), che si trova a circa 1.5 milioni di km dalla Terra in direzione del sole. Si stima che la navicella spaziale coprirà questa distanza in quattro mesi.

L'obiettivo primario della missione Aditya-L1 è studiare l'atmosfera esterna del Sole, una vasta sfera di gas. Questa missione fornirà preziose informazioni sul comportamento del sole e aiuterà a comprenderne l'impatto sulla Terra e sul clima spaziale.

Durante la sua dichiarazione, il capo dell'ISRO S Somnath ha anche discusso della missione Gaganyaan e ha affermato che la missione Test Vehicle-D1 è prevista per il 21 ottobre. Il progetto Gaganyaan mira a dimostrare le capacità del volo spaziale umano lanciando in orbita un equipaggio di tre membri per un tempo di tre- missione giornaliera e riportarli sani e salvi sulla Terra.

L'ISRO ha un programma di lancio ambizioso nei prossimi mesi, con piani per GSLV, SSLV, la missione senza pilota Gaganyaan e un lancio PSLV prima di gennaio.

