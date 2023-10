Le prossime missioni dell'ISRO: Shukrayaan su Venere e XPoSat

L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta preparando per due entusiasmanti missioni imminenti: Shukrayaan su Venere e XPoSat. Queste missioni seguono le missioni di successo Chandrayaan-3 e Aditya L-1, dimostrando la dedizione dell'ISRO al progresso dell'esplorazione spaziale.

Missione XPoSat

L'ISRO prevede di lanciare il satellite polarimetro a raggi X, noto anche come XPoSat, nel dicembre di quest'anno. Questo satellite ha uno scopo unico: studiare le pulsar luminose a raggi X e le stelle che si avvicinano alla fine del loro ciclo di vita. Raccogliendo preziose informazioni su questi fenomeni astronomici, XPoSat aiuterà ad espandere la nostra comprensione dell'universo.

Missione Shukrayaan

La missione Shukrayaan dell'ISRO è stata progettata per esplorare Venere, il pianeta più luminoso del nostro sistema solare. Gli strumenti scientifici della missione sono già stati configurati e sono pronti per il lancio. L'ISRO prevede di lanciare Shukrayaan nel dicembre del prossimo anno, con importanti manovre orbitali previste per l'anno successivo. Questa tempistica attentamente pianificata consente alla navicella spaziale di raggiungere Venere utilizzando una quantità minima di propellente, una considerazione cruciale poiché la prossima finestra di lancio adeguata non arriverà prima del 2031.

Durante un recente discorso all’Indian National Science Academy, il capo dell’ISRO S. Somanath ha sottolineato l’importanza dello studio di Venere. Con la sua densa atmosfera, la pressione atmosferica estremamente elevata e la superficie misteriosa, Venere presenta un ambiente ostile all'esplorazione. Tuttavia, comprendere Venere può fornire preziose informazioni sulla possibilità che la Terra subisca cambiamenti simili in un lontano futuro.

Venere: il vicino più vicino alla Terra

Venere viene spesso definita gemella della Terra a causa delle sue dimensioni e densità simili. Il Venus Express dell’Agenzia spaziale europea, l’Akatsuki Venus Climate Orbiter del Giappone e la Parker Solar Probe della NASA hanno già condotto missioni su Venere. La missione Shukrayaan dell'ISRO contribuirà a fornire ulteriori conoscenze sul vicino planetario più vicino alla Terra e sulle sue caratteristiche intriganti.

Missioni future

L'ISRO ha piani ambiziosi per le missioni future. Una di queste missioni è ExoWorlds, un satellite che studierà i pianeti esosolari, pianeti al di fuori del nostro sistema solare che orbitano attorno ad altre stelle. Concentrandosi sullo studio delle atmosfere di questi esopianeti, in particolare di quelli con potenziale per sostenere la vita, l’ISRO mira ad approfondire la nostra comprensione degli ambienti extraterrestri. Inoltre, l'ISRO è nella fase concettuale della pianificazione di una missione Mars Lander, dimostrando il proprio impegno a lungo termine per l'esplorazione spaziale.

Nel complesso, le prossime missioni dell'ISRO, Shukrayaan e XPoSat, promettono di espandere la nostra conoscenza dell'universo e potenzialmente scoprire nuove intuizioni sul futuro del nostro pianeta. Con la sua dedizione alla scoperta scientifica, l'ISRO continua a contribuire in modo significativo al campo dell'esplorazione spaziale.

Fonte:

– TOI (Tempi dell’India)