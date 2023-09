L'India lancia con successo la navicella spaziale Aditya-L1 per studiare il sole

Il 2 settembre, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha lanciato la navicella spaziale Aditya-L1, segnando la prima missione di osservatorio solare dell'India. La navicella spaziale ha iniziato il suo viaggio di 110 giorni verso il Punto Lagrange-1 del sistema Sole-Terra dopo una manovra di inserimento del punto trans-Lagrange riuscita. Questa manovra ha spinto la navicella fuori dall'orbita terrestre e su una traiettoria verso il punto L1 Sole-Terra.

I punti Lagrange, come definiti dalla NASA, sono posizioni nello spazio in cui le forze gravitazionali di un sistema a due corpi come il Sole e la Terra producono regioni potenziate di attrazione e repulsione. Questi punti possono essere utilizzati dai veicoli spaziali come “parcheggi” per rimanere in una posizione fissa con un consumo minimo di carburante.

La navicella spaziale Aditya-L1 sarà posizionata in un'orbita aureola attorno a L1, che si trova a circa 1.5 milioni di km dalla Terra, costituendo solo l'1% della distanza Terra-Sole. Questa posizione strategica garantirà osservazioni ininterrotte del Sole, consentendo agli scienziati indiani di acquisire nuove conoscenze sul centro del nostro sistema solare.

I riusciti trasferimenti di traiettoria dell'ISRO verso altri corpi celesti o luoghi nello spazio hanno dimostrato la sua esperienza nell'esplorazione spaziale. Questa missione segue le precedenti spedizioni di successo dell'ISRO sul sole e sulla luna.

La navicella spaziale Aditya-L1 trascorrerà almeno i prossimi cinque anni a studiare vari aspetti del Sole dalla sua orbita attorno a L1. Questa ricerca dedicata contribuirà alla nostra comprensione del Sole e del suo impatto sulla Terra. La missione rappresenta una pietra miliare significativa per gli sforzi di esplorazione spaziale dell'India e apre le porte a ulteriori progressi scientifici.

Nel complesso, il successo del lancio e del trasferimento della traiettoria della navicella spaziale Aditya-L1 segna un risultato significativo per l'agenzia spaziale indiana ISRO. Questa missione consentirà agli scienziati indiani di raccogliere dati preziosi sul Sole e di approfondire la nostra comprensione del centro del nostro sistema solare.

Fonte:

– L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

– La National Aeronautics and Space Administration (NASA)