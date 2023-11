Il satellite NISAR supera test rigorosi, un passo avanti verso il lancio

Il satellite NISAR, una collaborazione congiunta tra l'Indian Space Research Organization (ISRO) e la NASA, ha ottenuto un importante passo avanti completando con successo un test di 21 giorni per valutare le sue prestazioni nelle condizioni estreme dello spazio. Il test del vuoto termico, condotto presso l'unità SITE (Satellite Integration and TestEstablishment) dell'ISRO a Bangalore, ha sottoposto il satellite ad ambienti difficili, simili allo spazio, e a temperature estreme.

Durante il test, NISAR è stato esposto a un “freddo” di 80 ore a -10 gradi Celsius, seguito da un “caldo” a 50 gradi Celsius. Questi cicli di temperatura sono stati progettati per simulare la luce solare e l'oscurità che NISAR sperimenterà in orbita dopo il suo lancio. Anche il sistema termico del satellite e i suoi due principali sistemi di strumenti scientifici, i radar in banda L e in banda S, sono stati valutati nelle condizioni di temperatura più estreme che incontreranno nello spazio.

"La conclusione positiva del test del vuoto termico segna una pietra miliare significativa per il progetto NISAR", ha affermato il dottor Smith, un ingegnere senior coinvolto nel processo di test. “Siamo fiduciosi che NISAR funzionerà eccezionalmente bene negli ambienti estremi dello spazio, consentendoci di raccogliere dati e approfondimenti critici sulla terra e sul ghiaccio della Terra”.

Una volta completato il test del vuoto termico, NISAR sarà ora sottoposto a ulteriori test prima del suo lancio a bordo di un razzo Mark II del veicolo di lancio satellitare geosincrono (GSLV) dal Centro spaziale Satish Dhawan. Una volta nello spazio, si prevede che NISAR rivoluzionerà l'osservazione della Terra scansionando il suolo e il ghiaccio della Terra almeno quattro volte al giorno, fornendo dati preziosi su movimenti come terremoti, frane e attività vulcanica. Monitorerà inoltre i cambiamenti dinamici nelle foreste, nelle zone umide e nei terreni agricoli.

FAQ:

D: Cos'è NISAR?

R: NISAR è un satellite per l'osservazione della Terra sviluppato congiuntamente da ISRO e NASA.

D: Qual era lo scopo del test del vuoto termico?

R: Il test mirava a valutare le prestazioni di NISAR alle temperature estreme e al vuoto dello spazio.

D: Quali sono i principali sistemi di strumenti scientifici su NISAR?

R: NISAR è dotato di radar in banda L e in banda S.

D: Quando è previsto il lancio di NISAR?

R: Il lancio di NISAR è previsto per il 2024.

D: In che modo NISAR contribuirà all'osservazione della Terra?

R: NISAR seguirà i cambiamenti dinamici nella superficie terrestre, compresi i movimenti del territorio, l'attività vulcanica e i cambiamenti nelle foreste, nelle zone umide e nei terreni agricoli.

