ISRO al lavoro sulla seconda missione su Marte, Mangalyaan-2

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta preparando per la sua seconda missione su Marte, chiamata Mangalyaan-2, quasi nove anni dopo il successo del lancio della sua prima missione Mars Orbiter. Secondo i funzionari dell'ISRO, la Mars Orbiter Mission-2 trasporterà quattro carichi utili che studieranno la polvere interplanetaria, l'atmosfera marziana e l'ambiente.

I carichi utili per la missione sono attualmente in diverse fasi di sviluppo. Tra questi ci sono l'esperimento sulla polvere dell'orbita di Marte, un esperimento di occultazione radiofonica, uno spettrometro di ioni energetici e una sonda di Langmuir e un esperimento sul campo elettrico. Questi esperimenti aiuteranno gli scienziati a comprendere il flusso di polvere su Marte, a indagare sulla presenza ipotizzata di un anello attorno al pianeta e a determinare se la polvere è di origine interplanetaria o proviene dalle due lune di Marte.

La prima missione, Mangalyaan-1, conosciuta anche come Mars Orbiter Mission, è stata lanciata il 5 novembre 2013 ed è entrata con successo nell'orbita marziana il 24 settembre 2014. Originariamente progettata per durare solo sei mesi e per un costo di 74 milioni di dollari, la missione Mangalyaan orbitò attorno a Marte per ben sette anni. Trasportava cinque carichi scientifici che fornivano preziose informazioni sulle caratteristiche della superficie marziana, sulla morfologia, sull'atmosfera marziana e sull'esosfera.

Un risultato significativo della prima missione è stata la scoperta di atomi “supratermici” di Argon-40 nell’esosfera marziana, che hanno fornito informazioni sui potenziali meccanismi dietro la fuga dell’atmosfera da Marte. Tuttavia, nell’aprile 2022, la missione ha perso la comunicazione con la stazione di terra a causa di un’eclissi prolungata.

L'imminente missione Mangalyaan-2 segna il secondo tentativo dell'India di esplorare Marte. Con nuovi carichi utili ed esperimenti, l’ISRO mira ad approfondire ulteriormente la nostra comprensione del Pianeta Rosso, del suo ambiente e delle potenziali opportunità di esplorazione spaziale.

