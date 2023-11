L'ISRO mira a recuperare campioni lunari nella missione Chandrayaan-4

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha messo gli occhi su una nuova missione, Chandrayaan-4, con l'obiettivo di recuperare campioni di suolo e roccia dalla superficie lunare. Questa ambiziosa impresa, che dovrebbe essere pronta tra cinque o sette anni, segnerà una pietra miliare significativa nella continua esplorazione della Luna da parte dell’India.

Durante un evento che celebra il 62esimo giorno della fondazione dell'Istituto indiano di meteorologia tropicale di Pune, il direttore del Centro per le applicazioni spaziali Nilesh Desai ha fornito dettagli sulla prossima missione. Si prevede che Chandrayaan-4 sarà dotato di un rover e di un lander significativamente più grandi rispetto al suo predecessore, Chandrayaan-3. La missione sarà composta da quattro moduli: il modulo di trasferimento, il modulo lander, il modulo ascendente e il modulo di rientro, che richiederanno tutti due razzi per il lancio.

Il piano prevede che il Modulo Ascender raccolga i campioni dopo essersi separato dal Modulo Lander. Una volta ottenuti i campioni, il Modulo Ascender si fonderà con il Modulo di Rientro, che rientrerà poi nell'atmosfera terrestre nella fase finale della missione. In particolare, il modulo di trasferimento e il modulo di rientro rimarranno parcheggiati nell’orbita lunare finché i campioni non saranno pronti per essere trasportati.

Desai ha espresso la fiducia che l'ISRO possieda la tecnologia e le capacità necessarie per realizzare questa impresa. Ha anche menzionato le discussioni con il primo ministro Narendra Modi, che ha incoraggiato l’agenzia ad affrontare sfide più grandi.

Oltre alla missione Chandrayaan-4, l'ISRO sta collaborando con la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) nella missione Lunar Polar Exploration (LUPEX). LUPEX, il cui lancio è previsto per il 2025, mira a indagare la presenza di ghiaccio d'acqua e la sua qualità nel polo sud della Luna. La missione incorporerà anche un rover più grande.

La visione a lungo termine dell'ISRO per l'esplorazione lunare include una serie di missioni Chandrayaan e l'obiettivo di inviare un astronauta indiano sulla Luna entro il 2040. Il Primo Ministro Modi ha inoltre indirizzato i funzionari a lavorare per la creazione di una stazione spaziale indiana entro il 2035, dimostrando le aspirazioni dell'India per l'esplorazione lunare. un ruolo di primo piano nell’esplorazione spaziale.

FAQ

1. Quando sarà pronta la missione Chandrayaan-4?

Si prevede che la missione Chandrayaan-4 sarà pronta tra circa cinque o sette anni.

2. Quanti moduli saranno inclusi nella missione Chandrayaan-4?

La missione Chandrayaan-4 sarà composta da quattro moduli: il modulo di trasferimento, il modulo lander, il modulo ascendente e il modulo di rientro.

3. Qual è l'obiettivo della missione Lunar Polar Exploration (LUPEX)?

LUPEX mira a indagare la presenza di ghiaccio d'acqua nel polo sud della Luna e valutarne l'abbondanza e la qualità.

4. Quali sono gli obiettivi a lungo termine dell'ISRO per l'esplorazione lunare?

L'ISRO mira a condurre una serie di missioni Chandrayaan mentre lavora anche per inviare un astronauta indiano sulla Luna entro il 2040. L'agenzia intende inoltre istituire una stazione spaziale indiana entro il 2035.