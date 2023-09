Il futuro delle missioni di scienze planetarie dell'ISRO: esplorazione di Venere, Marte e altro

L'ISRO, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, è all'avanguardia nello sviluppo di capacità nazionali per missioni scientifiche planetarie verso i corpi celesti all'interno del nostro sistema solare. Con la collaborazione di istituzioni accademiche in tutta l’India, l’ISRO sta pianificando una serie di missioni per svelare i segreti dei mondi rocciosi nel sistema solare interno.

Tra queste missioni ci sono i piani per esplorare Venere e Marte, due pianeti vicini che sono molto diversi l'uno dall'altro. Marte, con la sua atmosfera tenue, ha mostrato tracce di acqua antica sulla sua superficie, suggerendo che in passato avesse un'atmosfera densa. La Terra, d’altro canto, è un pianeta fiorente con un’atmosfera densa e abbondante acqua liquida, che lo rende l’unico pianeta conosciuto che ospita la vita.

Venere, tuttavia, è inospitale per la vita come la conosciamo. Ha un'atmosfera estremamente densa piena di condizioni ambientali tossiche. La superficie del pianeta è oscurata da nubi di acido solforico, il che ne rende difficile lo studio. Anche la maggior parte dell’acqua su Venere è scomparsa, lasciando gli scienziati perplessi su dove si trovi.

Per comprendere meglio questi pianeti rocciosi e ottenere informazioni sul futuro della Terra, l’ISRO sta pianificando due missioni chiave. La prima è la missione Shukrayaan, conosciuta anche come Missione Venus Orbiter, che mira a indagare su Venere e scoprire i suoi segreti nascosti. La missione studierà le nuvole, l'atmosfera esterna e la superficie del pianeta utilizzando una varietà di strumenti, incluso il radar.

La seconda missione è Mangalyaan 2, il seguito della fortunata missione Mars Orbiter dell'ISRO. Mentre l'obiettivo principale della prima missione era dimostrare le capacità di raggiungere Marte, Mangalyaan 2 si concentrerà sull'esplorazione scientifica. Ciò include lo studio dell’attività geologica su Marte, come lo spostamento delle dune di sabbia e la caduta di massi, utilizzando una combinazione di strumenti come una telecamera iperspettrale e un radar.

Studiando questi pianeti, l'ISRO spera di ottenere una migliore comprensione dell'evoluzione dei corpi planetari e dei fattori che rendono la Terra abitabile. Questa conoscenza potrebbe potenzialmente consentire agli esseri umani di intervenire, se necessario, per evitare che la Terra diventi come Marte o Venere in futuro.

