La navicella spaziale indiana Aditya-L1 continua il suo viaggio verso il sole

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha fornito un aggiornamento sui progressi della navicella spaziale Aditya-L1, che è alla sua missione inaugurale per studiare il Sole. Secondo l’ISRO, la navicella spaziale è attualmente “in buona salute” e in viaggio verso il punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra, che si trova a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra.

Il 6 ottobre, la navicella spaziale ha eseguito con successo una manovra di correzione della traiettoria (TCM) per 16 secondi. Questa manovra è stata necessaria per correggere la traiettoria dopo la manovra di inserimento del punto 1 trans-lagrangeano (TL1I) condotta il 19 settembre 2023. Il TCM assicura che il veicolo spaziale rimanga sul percorso previsto verso l'inserimento nell'orbita di Halo attorno a L1.

La navicella spaziale Aditya-L1, lanciata il 2 settembre, è il primo osservatorio spaziale indiano dedicato allo studio del Sole. I suoi obiettivi primari sono fornire osservazioni remote della corona solare e studiare il vento solare in L1. Queste osservazioni aiuteranno gli scienziati ad analizzare il comportamento delle particelle che circondano la Terra.

Finora, la navicella spaziale ha effettuato con successo quattro manovre verso la terra e la manovra TL1I. È anche sfuggito alla sfera di influenza della Terra. Nei prossimi giorni verrà nuovamente attivato il magnetometro a bordo della navicella.

La navicella spaziale Aditya-L1 rimarrà a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, diretta verso il Sole. Ci vorranno circa 125 giorni per raggiungere il raggio desiderato, secondo il presidente dell'ISRO S Somanath. È importante notare che la navicella spaziale non atterrerà sul Sole né si avvicinerà ad esso.

La missione Aditya-L1 rappresenta una pietra miliare importante per l'ISRO nella sua ricerca per comprendere ulteriormente il Sole e il suo impatto sul nostro pianeta. Con la corretta correzione della traiettoria e i continui progressi, la navicella spaziale è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi.

