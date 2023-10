L'ISRO condurrà un test di interruzione in volo per il sistema di fuga dell'equipaggio di Gaganyaan

L'ISRO, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, sta pianificando di effettuare un test di interruzione in volo del sistema di fuga dell'equipaggio per il suo programma di volo spaziale umano Gaganyaan. Il test verrà effettuato entro la fine di ottobre utilizzando un veicolo di prova sviluppato appositamente per questo scopo. Il direttore del Centro spaziale Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, ha affermato che i preparativi sono in corso, con tutti i sistemi di veicoli già a Sriharikota, il principale spazioporto dell'India. L'assemblaggio finale è in corso e il team si sta preparando per il lancio.

Il sistema di fuga dell'equipaggio è considerato la componente più cruciale della missione Gaganyaan. L'imminente lancio del veicolo di prova, TV-D1, segnerà la prima delle quattro missioni di interruzione previste per il programma. Seguirà la missione TV-D2 e la prima missione senza equipaggio di Gaganyaan (LVM3-G1). Sono inoltre previste ulteriori missioni di prova con veicoli e una missione con carico utile robotizzato. La missione con equipaggio si baserà sui risultati di queste missioni di prova di successo.

Il veicolo di prova è un razzo a propulsione liquida monostadio progettato per convalidare le prestazioni del sistema di fuga dell'equipaggio a diversi numeri di Mach critici. Tuttavia, Nair ha affermato che potrebbe essere utilizzato anche per altri scopi, come il turismo spaziale. Il veicolo raggiungerà condizioni transoniche, attraversando Mach numero uno e raggiungendo un'altitudine di circa 12 km. Verrà attivato il sistema di fuga, spingendo il veicolo per circa 20 km, a quel punto verrà rilasciato il modulo dell'equipaggio.

Il Modulo dell'equipaggio a Gaganyaan è uno spazio abitabile con un ambiente simile alla Terra per l'equipaggio. È costituito da una struttura interna metallica pressurizzata e da una struttura esterna non pressurizzata con sistema di protezione termica. Ospita le interfacce dell'equipaggio, i sistemi di supporto vitale, l'avionica e i sistemi di decelerazione. Il progetto Gaganyaan mira a dimostrare la capacità dell'India di inviare un equipaggio composto da due o tre membri in un'orbita circolare di circa 400 km attorno alla Terra per una missione della durata da uno a tre giorni. L'equipaggio ritornerà quindi in sicurezza sulla Terra atterrando in un luogo designato nelle acque del mare indiano. La missione Gaganyaan sarà lanciata utilizzando l'HLVM3 (Human Rated LVM3), una configurazione del razzo LVM3 appositamente modificata per soddisfare i requisiti di rating umano.

Fonte: PTI