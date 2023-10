ISRO sviluppa strumenti avanzati per le prossime missioni su Marte e Venere

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta facendo progressi significativi nello sviluppo di strumenti avanzati per le sue prossime missioni su Marte e Venere, secondo il dottor M Shanmugam, capo del gruppo di strumentazione planetaria presso il Laboratorio di ricerca fisica dell'ISRO. Questi nuovi strumenti sono stati appositamente progettati per esplorare e scoprire nuove informazioni su questi due corpi celesti vicini.

Il dottor Shanmugam, uno stimato alunno del Thanthai Periyar Government Institute of Technology di Vellore, ha fatto queste entusiasmanti rivelazioni durante un recente evento organizzato dal dipartimento ECE dell'istituto. Avendo svolto un ruolo fondamentale in tutti e tre i progetti lunari, ha anche condiviso i piani per Chandrayaan 4, una missione volta a riportare campioni lunari sulla Terra. In qualità di mentore all'interno del team principale, ha sottolineato il suo profondo coinvolgimento nel progetto.

Oltre a discutere le ambiziose missioni dell'ISRO, il dottor Shanmugam ha incoraggiato gli studenti a cogliere le crescenti opportunità nel settore spaziale del settore privato. Ha sottolineato che il settore spaziale si è recentemente aperto, consentendo collaborazioni tra imprese private e ricerca. Questo sviluppo rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti di partecipare attivamente o di contribuire attraverso una ricerca innovativa.

All'evento hanno partecipato persone stimate tra cui il dottor PK Palani, preside del Thanthai Periyar Government Institute of Technology, e il dottor J Sundaravanan, capo del dipartimento ECE.

