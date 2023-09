Presidente dell'ISRO: missione esplorativa su Venere per rispondere alle domande sul futuro della Terra

By

Il presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), S Somanath, ha recentemente parlato delle prossime missioni dell'ISRO, sottolineando l'importanza dell'esplorazione di Venere. Somanath ha rivelato che ci sono diverse missioni in cantiere, con Venere già in fase di configurazione.

Durante un discorso all'Indian National Science Academy di Delhi, Somanath ha evidenziato alcune ragioni chiave per esplorare Venere. Ha spiegato che Venere ha un'atmosfera densa, con una pressione atmosferica 100 volte quella della Terra e piena di acidi. La superficie di Venere rimane un mistero, poiché non si sa se sia dura o meno.

Somanath ha sottolineato che la comprensione di Venere è fondamentale perché potrebbe fornire spunti sul futuro della Terra. Ha ipotizzato che la Terra alla fine potrebbe diventare come Venere e, studiando Venere, gli scienziati potrebbero ottenere una migliore comprensione di come la Terra potrebbe cambiare nel tempo.

Venere è il secondo pianeta a partire dal Sole ed è spesso indicato come il gemello della Terra a causa delle sue dimensioni e densità simili. Le precedenti missioni su Venere includono Venus Express dell'ESA (2006-2016) e Akatsuki Venus Climate Orbiter del Giappone (dal 2016). Nel febbraio 2021, la sonda solare Parker della NASA ha catturato immagini in luce visibile della superficie di Venere durante un sorvolo.

Guardando oltre la missione su Venere, l’ISRO ha raggiunto traguardi significativi nella tecnologia e nell’esplorazione spaziale. Il riuscito atterraggio morbido di Chandrayaan 3 sul Polo Sud lunare è stato seguito dal lancio della missione Aditya-L1, che mira a studiare il Sole con un dettaglio senza precedenti.

Gli sforzi dell'ISRO hanno consolidato la posizione dell'India come leader globale nella tecnologia spaziale. L'organizzazione ha raggiunto traguardi come le missioni Chandrayaan, la missione Mars Orbiter (Mangalyaan) nel 2013 e la creazione di AstroSat nel 2015, che ha segnato la prima ricerca astronomica dedicata dell'India.

L’esplorazione di Venere è molto promettente per rispondere alle domande sul futuro della Terra. Studiando la sua atmosfera e la sua superficie, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sui potenziali cambiamenti che il nostro pianeta potrebbe subire in un lontano futuro.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

– Accademia nazionale indiana delle scienze

– Nasa