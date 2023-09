Il Vikram Lander e il Pragyan Rover dell'India rimangono in modalità di sospensione

Il lander indiano Vikram e il rover Pragyan, parte della missione Chandrayaan-3, sono ancora in modalità di sospensione nel punto Shiv Shakti sulla superficie lunare, poiché l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) non ha ricevuto alcun segnale da loro dalla notte lunare. conclusa. Due settimane fa, sia il lander che il rover sono stati messi in modalità di sospensione, con la speranza che si svegliassero automaticamente quando il Sole sorgeva sul punto Shiv Shakti.

La modalità di sospensione è uno stato di basso consumo che consente al lander e al rover di risparmiare energia e sopravvivere alle temperature estremamente fredde sperimentate durante la notte lunare. Aiuta anche a proteggere l'elettronica e gli strumenti di bordo da potenziali danni. La decisione di mettere la navicella spaziale in modalità di sospensione è stata presa per garantirne la sopravvivenza e la longevità.

Tuttavia, la mancanza di segnali dal lander e dal rover dopo la notte lunare ha sollevato preoccupazioni tra gli scienziati dell’ISRO. Anche se la modalità di sonno dovrebbe essere automatizzata e la navicella spaziale avrebbe dovuto svegliarsi come previsto, è possibile che alcune difficoltà tecniche abbiano impedito che ciò accadesse.

Il presidente dell'ISRO, S Somanath, ha evidenziato i vantaggi e le sfide associati al risveglio del lander e del rover. Ha spiegato che svegliare la navicella spaziale consentirebbe loro di riprendere i loro esperimenti scientifici e la raccolta di dati. Tuttavia, si tratta di un processo complesso che implica stabilire una comunicazione con il veicolo spaziale, controllarne lo stato di salute e garantire che tutti i sistemi funzionino correttamente.

Gli scienziati dell'ISRO continuano a lavorare per stabilire la comunicazione con il lander e il rover. Sperano che il lander Vikram e il rover Pragyan si sveglino presto e riprendano la loro missione sulla superficie lunare.

Fonti: NDTV e ISRO