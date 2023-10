L'India si prepara per la seconda missione su Marte: Mangalyaan-2

By

L’India si sta preparando per la sua seconda missione su Marte, nove anni dopo aver messo con successo un veicolo spaziale in orbita attorno al pianeta rosso al suo primo tentativo. Il Mars Orbiter Mission-2, noto anche come Mangalyaan-2, trasporterà quattro carichi utili che studieranno vari aspetti di Marte, tra cui la polvere interplanetaria, l'atmosfera marziana e l'ambiente.

Uno dei carichi utili su Mangalyaan-2 è il Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), che mira a comprendere l'origine, la distribuzione e il flusso della polvere interplanetaria ad alta quota su Marte. Questo esperimento fornirà preziose informazioni sul flusso di polvere su Marte, sull’esistenza di un potenziale anello attorno al pianeta e sulla fonte delle particelle di polvere.

Un altro esperimento cruciale è l’esperimento Radio Occultation (RO), che misurerà i profili di densità neutra e elettronica nell’atmosfera marziana. Studiando il comportamento dell'atmosfera marziana, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda delle sue caratteristiche.

Lo spettrometro energetico energetico (EIS) a bordo di Mangalyaan-2 aiuterà a caratterizzare le particelle di energia solare e le particelle di vento solare sopratermico nell’ambiente marziano. Questi dati consentiranno agli scienziati di indagare sui fattori che contribuiscono alla perdita dell'atmosfera marziana.

Infine, il Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX) misurerà la densità del numero di elettroni, la temperatura degli elettroni e le onde del campo elettrico, fornendo informazioni sull’ambiente del plasma su Marte.

La prima missione dell'India su Marte, lanciata nel 2013, è stata un risultato significativo poiché ha reso l'India il quarto paese al mondo a posizionare con successo un veicolo spaziale nell'orbita di Marte. Con l’imminente missione Mangalyaan-2, l’India continua ad espandere la propria presenza nell’esplorazione spaziale ed è pronta a contribuire ulteriormente alla nostra comprensione del pianeta rosso.

Fonte:

– Tempi dell'Hindustan