Gli antichi tubi di lava della Luna potrebbero essere potenziali siti per future basi lunari

Un tempo la Luna era un luogo geologicamente attivo, con tracce di vulcani, colate di lava e un campo magnetico. Questa attività passata è stata preservata nell'ambiente senz'aria della Luna, visto oggi come depositi scuri, cupole vulcaniche e solchi sinuosi, che si ritiene siano antichi tubi di lava crollati. La Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ha recentemente catturato immagini di un solco lungo 48 km nell'emisfero settentrionale della Luna.

I tubi di lava sono presenti non solo sulla Luna ma anche su Marte e Mercurio. Si formano quando la lava si raffredda e si formano delle croste sulla superficie, creando un isolamento per la lava all'interno. Questi tubi possono collassare nel tempo a causa dell'attività sismica o di eventi di impatto, creando pozzi e buchi noti come lucernari.

Il solco continuo osservato dal LROC si trova vicino al cratere Gruithuisen K nell'Oceanus Procellarum, il più grande mare sulla Luna. Questa regione si estende per 4 milioni di chilometri quadrati e potrebbe potenzialmente essere la fonte del flusso di lava che ha formato il solco. Gli scienziati stimano che il tubo potrebbe avere un diametro fino a 500 metri in alcune aree. Questi risultati supportano ricerche precedenti che suggerivano che i tubi di lava sulla Luna potrebbero essere abbastanza grandi da ospitare intere città, alcune delle quali misurano fino a 10 chilometri di larghezza e centinaia di chilometri di lunghezza.

Le temperature stabili all’interno di questi tubi di lava, con una media di circa 17°C, li rendono potenziali siti attraenti per future basi lunari. La temperatura superficiale sulla Luna può variare da 127°C durante il giorno a -173°C durante la notte. Oltre a fornire un ambiente a temperatura ambiente, i tubi di lava offrono anche protezione contro le radiazioni cosmiche, le eruzioni solari e gli impatti dei meteoriti.

Mentre la catena di fosse associata al solco mostra strutture di fosse crollate e avvallamenti in elevazione, ci sono anche bordi rialzati dove dovrebbero essere le fosse, sollevando dubbi sulla natura di queste caratteristiche. I ricercatori continuano a indagare se si tratti di un classico tubo di lava o se siano in gioco altri meccanismi geologici.

