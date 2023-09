Scoperta emozionante: anidride carbonica trovata sulla luna di Giove Europa

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria con l'aiuto del telescopio spaziale James Webb, identificando l'anidride carbonica sulla superficie ghiacciata di Europa, luna di Giove. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per la ricerca della vita extraterrestre. L’anidride carbonica rilevata probabilmente proveniva da un oceano sotterraneo sotto la superficie ghiacciata di Europa, piuttosto che essere portata da fonti esterne come i meteoriti. La presenza di carbonio suggerisce che l’oceano di Europa potrebbe potenzialmente ospitare l’elemento essenziale per la vita.

I dati del telescopio hanno anche rivelato che l’anidride carbonica è più abbondante in una regione specifica conosciuta come Tara Regio, che è relativamente giovane in termini geologici e ha una superficie ghiacciata interrotta. Precedenti osservazioni effettuate con il telescopio Hubble avevano già indicato la presenza di sale di origine oceanica nella Tara Regio. La recente scoperta dell'anidride carbonica supporta ulteriormente l'ipotesi che provenisse dall'oceano interno di Europa.

Geronimo Villanueva del Goddard Space Flight Center della NASA spiega l'importanza di comprendere la chimica dell'oceano di Europa. “Sulla Terra, alla vita piace la diversità chimica: maggiore è la diversità, meglio è”, afferma. “La nostra vita è basata sul carbonio. Comprendere la chimica dell’oceano di Europa ci aiuterà a determinare se è ostile alla vita come la conosciamo o se potrebbe essere un buon posto per la vita”.

Europa è stata a lungo considerata un ottimo candidato per ospitare la vita nel nostro sistema solare. La NASA, infatti, sta pianificando la missione Europa Clipper, il cui lancio è previsto per il 2024, per esplorare questa luna in dettaglio. La missione comporterà molteplici sorvoli di Europa, raccogliendo dati estesi utilizzando una serie di strumenti. Lo scopo è fornire preziose informazioni sulla potenziale abitabilità dell'oceano di Europa e valutare la possibilità di trovare vita aliena.

Questa scoperta dell’anidride carbonica su Europa rappresenta un entusiasmante passo avanti nella nostra comprensione di questa affascinante luna. Rafforza la convinzione che Europa abbia un potenziale significativo per sostenere la vita ed evidenzia la necessità di ulteriori esplorazioni per svelare i misteri di questo mondo ghiacciato.

Fonte: News18.com