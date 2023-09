Progettare per un futuro nello spazio: creare ambienti vivibili oltre la Terra

Nel tentativo di stabilire colonie sulla Luna e, infine, su Marte, architetti e designer stanno lavorando per creare ambienti abitabili che forniscano comfort e alleviano la nostalgia per gli astronauti che intraprendono viaggi spaziali prolungati. Valentina Sumini, architetto e ingegnere, è stata in prima linea in questo campo emergente noto come architettura spaziale.

La ricerca di Sumini, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea e la NASA, prevede di intervistare gli astronauti per comprendere le loro esperienze e progettare habitat spaziali che soddisfino le loro esigenze. Gli astronauti spesso sentono nostalgia di casa e sono disconnessi dalla Terra, quindi Sumini mira a creare interni che favoriscano l'abitazione umana. Ciò comporta l’incorporazione di elementi della natura e la creazione di ambienti coinvolgenti che simulano le immagini e i suoni della Terra.

Per combattere lo stress e la nostalgia, i team di Sumini hanno progettato una capsula che trasmette dati in tempo reale da un santuario della fauna selvatica, fornendo agli astronauti l'esperienza virtuale di essere circondati dalla natura. Trae ispirazione dalla vita sulla Terra nei suoi progetti per la vita fuori dalla Terra, utilizzando algoritmi basati sulla crescita delle radici e replicando il comportamento dello sciame delle api. Sumini ha anche sviluppato un esoscheletro a mani libere, ispirato alla coda di un cavalluccio marino, che migliora la mobilità e la destrezza degli astronauti che lavorano in microgravità.

I gruppi di ricerca di Sumini testano i loro progetti in ambienti estremi che ricordano le condizioni sulla Luna e su Marte, come le pendici di un vulcano hawaiano e il ghiaccio polare delle Svalbard. L’intelligenza artificiale, i robot e le stampanti 3D giocheranno un ruolo cruciale nella costruzione di edifici e serre su queste superfici extraterrestri, garantendo la sopravvivenza dei futuri abitanti.

Sebbene non esista un “Pianeta B”, Sumini ritiene che l’esplorazione dello spazio possa fornire preziose informazioni e progressi tecnologici che possono essere applicati alla vita sulla Terra. Il viaggio verso la creazione di comunità su altri pianeti è uno sforzo di ricerca che spinge i confini delle capacità umane e potrebbe un giorno portare alla creazione di comunità viventi su Marte.

Fonte:

– Ray Edgar. (21 settembre 2023). Progettare per un futuro nello spazio: creare ambienti vivibili oltre la Terra. Estratto da [fonte]