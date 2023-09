Scoprire il ruolo inaspettato della barriera emato-encefalica nel controllo del comportamento delle formiche

By

I ricercatori hanno scoperto che la barriera emato-encefalica (BBB) ​​nelle formiche carpentiere controlla attivamente il comportamento necessario per il funzionamento di intere colonie di formiche. La BBB produce un enzima chiamato ormone giovanile esterasi (Jhe), che degrada l'ormone chiamato ormone giovanile (JH3). La variazione dei livelli di questo enzima nella BBB determina se una formica diventa una raccoglitrice o un soldato.

Il ruolo principale della BBB è quello di controllare il movimento di varie sostanze dentro e fuori il cervello per garantire la normale funzione cerebrale in molti animali, comprese le formiche. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che la BBB nelle formiche carpentiere svolge un ruolo attivo nella regolazione del comportamento.

I ricercatori hanno scoperto che la formica BBB produce una versione specifica dell'enzima Jhe, che degrada JH3. Questo ormone è noto per promuovere il comportamento di foraggiamento tra gli operatori sociali degli insetti. I livelli dell’enzima di degradazione JH3 nella BBB variano tra i diversi tipi di formiche operaie nella stessa colonia, risultando in diversi livelli di JH3 nel cervello e diversi ruoli all’interno della colonia.

È interessante notare che i ricercatori hanno anche prove che meccanismi simili potrebbero svolgere un ruolo nel comportamento dei topi. Hanno scoperto che le cellule BBB del topo esprimono enzimi che degradano gli ormoni a livelli più elevati rispetto ad altri tipi di cellule endoteliali, compresi gli enzimi che degradano il testosterone.

Questa ricerca dimostra come una singola proteina espressa nel posto giusto al momento giusto possa avere effetti significativi sui comportamenti individuali alla base delle società complesse, non solo nelle formiche ma potenzialmente in altri organismi, compresi i mammiferi.

Sono necessari ulteriori studi per comprendere l’origine e la prevalenza di questo meccanismo e il suo ruolo nel controllo del comportamento al di fuori delle formiche.

Fonte:

– Pressa cellulare