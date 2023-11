Camminare o correre: cosa fa più bene alla salute?

È ampiamente noto che l’esercizio fisico ha numerosi benefici per la salute fisica e mentale e camminare è spesso consigliato come un ottimo modo per migliorare la propria forma fisica. Ma correre è ancora meglio? Secondo il New York Times, ricerche recenti suggeriscono che gli escursionisti che desiderano massimizzare i propri benefici per la salute potrebbero prendere in considerazione l'idea di accelerare un po' il ritmo. Ecco cosa devi sapere per risolvere il dibattito sulla camminata o sulla corsa.

Comprendere i vantaggi

Nel valutare i benefici per la salute di qualsiasi attività, gli scienziati considerano due fattori chiave: il suo impatto sulla forma fisica e il suo potenziale di aumento della longevità. Il miglioramento della forma fisica viene generalmente misurato dal VO2 max, che misura la quantità di ossigeno utilizzata dal corpo durante l'esercizio. In questo modo, qualsiasi forma di movimento è benefica, ma un’attività moderata, come camminare più velocemente, sembra essere più efficace nel migliorare l’efficienza cardiaca e polmonare.

L'efficienza della corsa

Correre non solo migliora la forma fisica, ma è anche più efficiente della camminata. Come spiegato dal dottor Duck-chul Lee, professore di epidemiologia dell'attività fisica, la corsa richiede più energia e potenza a causa del movimento di rimbalzo che comporta. Uno studio condotto a Taiwan ha rilevato che una corsa regolare di cinque minuti equivaleva a una camminata di 15 minuti in termini di benefici in termini di longevità. Inoltre, i partecipanti che hanno completato una corsa di 25 minuti hanno avuto un rischio di morte inferiore del 35% nei successivi otto anni rispetto a coloro che hanno camminato per 105 minuti. La ricerca del dottor Lee ha supportato questi risultati, dimostrando che i corridori, anche a bassa velocità, avevano un rischio inferiore del 30% di morire nei successivi 15 anni ed erano il 30% più in forma rispetto ai camminatori.

Il continuum del camminare e del correre

Piuttosto che considerare il camminare e la corsa come attività indipendenti, è utile vederli come parti di un continuum. Il dottor Lee sottolinea che i maggiori benefici derivano dal passaggio dall’inattività a qualsiasi livello di esercizio. Quindi, se ti piace includere passeggiate o escursioni nella tua routine di corsa, non è necessario eliminarle. La coerenza è fondamentale e, una volta stabilita, aggiungere gradualmente vigorosi scatti di ritmo alla tua routine può moltiplicare i benefici.

Quindi, che tu preferisca camminare, correre o una combinazione di entrambi, l'importante è rimanere attivi e mantenere una routine di allenamento regolare. Sia che tu scelga di camminare o correre, la tua salute generale e la tua longevità possono migliorare notevolmente rendendo il movimento una parte della tua vita quotidiana.