La sorprendente e limitata fornitura di elio

Riepilogo: L'elio, un elemento versatile e unico, sta diventando sempre più scarso sulla Terra. Nonostante sia il secondo elemento più abbondante nell'universo, la sua rarità sul nostro pianeta è dovuta alla sua leggerezza che lo fa fuggire nello spazio. L'elio si ottiene principalmente come sottoprodotto durante l'estrazione del gas naturale. La sua capacità di rimanere estremamente freddo lo rende prezioso per varie applicazioni come il raffreddamento di macchine per risonanza magnetica e l'alimentazione di razzi spaziali. La domanda di elio è ampia e proviene da industrie come la NASA, i prodotti farmaceutici e il Dipartimento della Difesa. La Federal Helium Reserve negli Stati Uniti, responsabile della fornitura del 40% dell'elio mondiale, si trova ad affrontare un futuro incerto poiché potrebbe presto essere venduta all'industria privata. Altri paesi con significative fonti di elio includono Qatar, Tanzania e Algeria. Le stime variano per quanto riguarda la riserva rimanente di elio, con previsioni che vanno da un minimo di 10 anni fino a un massimo di 200 anni. Il potenziale impatto sulle industrie potrebbe essere significativo, aggravato dalla natura volatile dei prezzi dell’elio.

L'elio, un elemento preferito dai bambini per il suo effetto vocale acuto, possiede molte qualità e applicazioni sorprendenti. Tuttavia, nonostante la sua prevalenza nell’universo, l’elio sta diventando sempre più scarso sulla Terra. Questa scarsità è attribuita alla sua capacità di sfuggire all'atmosfera terrestre grazie alla sua leggerezza, rendendola l'unica risorsa non rinnovabile. La produzione dell'elio avviene attraverso il decadimento naturale dell'uranio e del torio radioattivi, un processo che dura miliardi di anni.

Attualmente, la maggior parte dell’elio viene raccolta dalle sacche sotterranee di gas naturale come sottoprodotto del processo di estrazione del gas naturale. Tuttavia, a causa della sua leggerezza, l’eventuale elio fuoriuscito alla fine galleggia fino ai margini della nostra atmosfera e viene spazzato via dai venti solari. La Federal Helium Reserve negli Stati Uniti, che fornisce il 40% dell'elio mondiale, si trova ad affrontare un futuro incerto poiché potrebbe presto essere venduta all'industria privata.

Le proprietà uniche dell'elio, in particolare la sua capacità di rimanere estremamente freddo con il punto di ebollizione più basso di qualsiasi altro elemento, lo rendono indispensabile per varie applicazioni. Viene utilizzato per il raffreddamento dei magneti superconduttori nelle macchine per la risonanza magnetica e come fonte di carburante per i razzi spaziali. Il Large Hadron Collider in Svizzera, ad esempio, richiede 120 tonnellate di elio a settimana per funzionare.

La domanda di elio è ampia in tutti i settori. La NASA e SpaceX fanno affidamento sull’elio per i razzi a combustibile liquido, ma anche l’industria farmaceutica e il Dipartimento della Difesa dipendono fortemente da esso. L’offerta limitata e il futuro incerto dell’elio pongono sfide significative per queste industrie.

Le stime riguardanti la riserva rimanente di elio variano, con previsioni che vanno da un minimo di 10 anni fino a un massimo di 200 anni. Alcuni esperti sottolineano la necessità di maggiori sforzi nel riciclaggio dell’elio per prolungarne la durata. Le potenziali conseguenze per le industrie sono profonde, considerando la natura volatile dei prezzi dell’elio.

In conclusione, la scarsità di elio sulla Terra e il suo ruolo essenziale in vari settori evidenziano l’urgenza di un utilizzo responsabile e di sforzi di riciclaggio. L’incertezza che circonda la Federal Helium Reserve e le fonti limitate di elio in altri paesi rendono fondamentale per ricercatori e politici affrontare la futura domanda e offerta di questo prezioso elemento.

Definizioni:

– Elio: un elemento chimico con numero atomico 2, noto per la sua leggerezza, il basso punto di ebollizione e varie applicazioni in settori come l'esplorazione spaziale e l'imaging medico.

– MRI: risonanza magnetica, una tecnica di imaging medico che utilizza forti campi magnetici e onde radio per creare immagini dettagliate delle strutture interne del corpo.

– Federal Helium Reserve: istituita negli Stati Uniti negli anni '1920 per fornire elio per i dirigibili, è responsabile di una parte significativa della fornitura mondiale di elio.

Fonte:

