Una nuova legge della fisica supporta l’ipotesi dell’universo simulato

Il fisico Dr. Melvin Vopson dell'Università di Portsmouth ha proposto una nuova legge della fisica che supporta la teoria secondo cui il nostro universo è una realtà simulata. Attingendo al campo della fisica dell'informazione, il dottor Vopson suggerisce che la realtà fisica è composta da frammenti di informazione. La sua ultima ricerca, basata sui principi della termodinamica e della dinamica dell'informazione, ha implicazioni in varie discipline scientifiche, tra cui la biologia, la fisica atomica e la cosmologia.

L’ipotesi dell’universo simulato propone che ciò che sperimentiamo come realtà sia in realtà un costrutto artificiale, simile a una simulazione al computer. Questa teoria è popolare tra figure di spicco come Elon Musk e affonda le sue radici nel campo della fisica dell’informazione, che vede la realtà fisica come composta fondamentalmente da bit informativi.

La ricerca pionieristica del Dr. Vopson ha portato a scoperte rivoluzionarie. In precedenza aveva pubblicato uno studio che dimostrava che l’informazione ha massa e che le particelle elementari immagazzinano informazioni su se stesse, proprio come il DNA immagazzina informazioni genetiche. Nel suo ultimo lavoro, il dottor Vopson ha stabilito la seconda legge della dinamica dell'informazione, sfidando la comprensione convenzionale delle mutazioni genetiche e fornendo nuove intuizioni in campi quali la ricerca genetica, la biologia evolutiva e la virologia.

Inoltre, la nuova legge ha implicazioni nella fisica atomica, spiegando il comportamento degli elettroni negli atomi multielettronici. Fa luce su fenomeni come la regola di Hund e fornisce una migliore comprensione della stabilità delle sostanze chimiche. In cosmologia, la seconda legge della dinamica dell'informazione si dimostra una necessità cosmologica, sostenendo la sua validità in un universo in espansione adiabatica.

La ricerca del dottor Vopson suggerisce anche un legame tra l'informazione e la struttura dell'universo. Sostiene che l’informazione è l’elemento fondamentale dell’universo e potrebbe anche essere la sfuggente materia oscura che compone una parte significativa dell’universo. Questo principio, noto come equivalenza massa-energia-informazione, è supportato dalla seconda legge della dinamica dell'informazione, la quale suggerisce che l'informazione è un'entità fisica equivalente a massa ed energia.

Il lavoro del dottor Vopson segna un progresso significativo nello studio dell'ipotesi dell'universo simulato, spostandolo dal regno della filosofia alla scienza tradizionale. Saranno necessari ulteriori test empirici, come esperimenti per confermare l’esistenza del quinto stato della materia, per esplorare appieno le implicazioni di questa nuova legge della fisica.

Fonte: Università di Portsmouth