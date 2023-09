L'area metropolitana di New York affonda, aumenta il rischio di inondazioni

Un recente studio condotto da scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Rutgers University ha rivelato che l’area metropolitana di New York sta lentamente affondando, il che comporta un aumento del rischio di inondazioni. Nel corso di sette anni, dal 2016 al 2023, i ricercatori hanno scoperto che la regione sta affondando a un tasso medio di 0.06 pollici all’anno. Lo studio ha utilizzato un radar interferometrico ad apertura sintetica per misurare il movimento verticale del terreno e analizzare la topografia del terreno.

Gli scienziati hanno notato che gran parte degli sprofondamenti osservati si sono verificati in aree in cui il terreno era stato modificato, ad esempio attraverso la bonifica dei terreni e la costruzione di discariche. Queste modifiche hanno reso il terreno sottostante gli edifici successivi più sciolto e comprimibile, con conseguente maggiore sprofondamento. Lo studio ha identificato l’Arthur Ashe Stadium, costruito su una discarica nel quartiere di Flushing nel Queens, come quello che affonda più velocemente, con una velocità di 0.18 pollici all’anno. Al contrario, il quartiere di Woodside nel Queens sta effettivamente aumentando ad un ritmo di 0.27 pollici all’anno.

Al di fuori di New York City, si è scoperto che anche le comunità di Newark, Kearny e Harrison nel New Jersey stavano affondando, sebbene lo studio non abbia fornito tassi di affondamento specifici per queste località. Inoltre, l’aeroporto LaGuardia, situato vicino a Flushing Bay nel Queens, sta affondando di circa 0.15 pollici all’anno. Questo affondamento costituisce una preoccupazione poiché l’aeroporto è nel bel mezzo di una ristrutturazione da 8 miliardi di dollari per affrontare problemi preesistenti e mitigare potenziali inondazioni.

I ricercatori hanno sottolineato che l’affondamento rappresenta una minaccia per l’area metropolitana, soprattutto alla luce dell’innalzamento del livello del mare. Il livello del mare presso The Battery, un parco a Manhattan, è aumentato a una velocità di 0.12 pollici all'anno dal 1900. Negli anni più recenti, il tasso è aumentato a 0.17 pollici all’anno. Con il continuo innalzamento del livello del mare, le mareggiate associate a eventi meteorologici gravi, come la super tempesta Sandy nel 2012, sono diventate più distruttive. Questo affondamento, combinato con l’aumento del rischio di inondazioni, evidenzia la necessità di strategie di mitigazione nelle aree costiere di New York City.

Sebbene lo studio desti preoccupazioni, offre anche alcuni risultati positivi. Si scoprì che i quartieri di East Williamsburg a Brooklyn e Woodside nel Queens erano in crescita. Gli scienziati hanno attribuito l'aumento di East Williamsburg al drenaggio del petrolio dal Newton Creek, che sfocia nell'East River tra Queens e Brooklyn. Tuttavia, nel complesso, lo studio indica che molte parti della città di New York, tra cui Lower Manhattan, Brooklyn, Queens e Long Island, stanno subendo cedimenti e contribuiscono ai futuri rischi di inondazioni.

Fonte:

- Anticipi Scienza

- USA TODAY