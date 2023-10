I progressi nella tecnologia Chaotic Microcomb rivoluzionano la generazione di bit casuali

La tecnologia nanofotonica avanzata ha aperto la strada a sviluppi rivoluzionari nel campo dei pettini di frequenza ottici. I pettini ottici di frequenza, inizialmente riconosciuti dai premi Nobel Theodor W. Hänsch e John L. Hall, sono determinanti nella ricerca fisica moderna e in varie applicazioni. Tra i diversi stati dinamici dei pettini di frequenza ottica, il pettine caotico si distingue per la sua elevata nonlinearità.

Recentemente, un team di ricercatori guidato dal Prof. Jiagui Wu della Southwest University (SWU) in Cina ha approfondito questo affascinante regno di microcombi caotici. I microcomb caotici sono microrisonatori che generano una moltitudine di canali caotici, con ciascun dente del pettine che funge da fonte di entropia per la generazione di bit casuali fisici (PRB). Il potenziale di questi microcomb nel superare i limiti delle barriere di congestione del tempo e della frequenza ha portato alla proposta di un nuovo tipo di lidar.

Lo studio, intitolato “Generazione di bit casuali fisici massicci e paralleli a 10 Tbit/s con microcomb caotico”, è stato pubblicato sulla rivista Frontiers of Optoelectronics. I ricercatori hanno utilizzato un microrisonatore Si3N4 compatto e scalabile per generare micropettini su scala di chip. Utilizzando un multiplexer a divisione di lunghezza d'onda, potevano produrre simultaneamente centinaia di denti di pettine caotici, che funzionavano tutti insieme come fonti di entropia per generare enormi quantità di numeri casuali.

La casualità generata è stata messa alla prova e verificata utilizzando test statistici NIST. I risultati hanno mostrato il potenziale di questa tecnologia, offrendo soluzioni di chip con la capacità di generare petabit al secondo (Pbit/s) di bit fisici casuali. In particolare, questa svolta promette di migliorare significativamente la velocità e l’efficienza della generazione di numeri casuali.

