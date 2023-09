Comprendere le firme del carbonio nelle atmosfere degli esopianeti: un puzzle da risolvere

Gli astronomi stanno studiando diligentemente le biofirme per determinare la presenza di vita sugli esopianeti. Il carbonio, in particolare, svolge un ruolo cruciale nel modellare il clima e la biogeochimica all’interno delle atmosfere planetarie. Comprendendo l’origine, il comportamento e la distribuzione del carbonio in queste atmosfere, gli scienziati possono compiere progressi significativi nello svelare il mistero della vita oltre la Terra.

Sfortunatamente, i segnali del carbonio nelle atmosfere degli esopianeti possono essere ambigui. Il termine “carbonio” in questo contesto comprende le principali specie di carbonio come l’anidride carbonica (CO2), il monossido di carbonio (CO) e il metano (CH4). Per affrontare questa sfida, un recente studio ha studiato la diversità di queste sostanze chimiche nelle atmosfere di esopianeti senza vita simili alla Terra che orbitano attorno a stelle simili al Sole.

Lo studio, intitolato “Abbondanze relative di CO2, CO e CH4 nelle atmosfere di pianeti senza vita simili alla Terra”, condotto da Yasuto Watanabe e Kazumi Ozaki, esplora le condizioni necessarie per la formazione di un’atmosfera ricca di CO, che potrebbe essere favorevole per l'origine della vita. I ricercatori miravano a identificare quali combinazioni di molecole di carbonio, compreso il monossido di carbonio, potrebbero fungere da potenziali biofirme.

Sulla Terra la CO non può accumularsi nell’atmosfera a causa di reazioni chimiche che la distruggono. Tuttavia, in un lontano passato, quando la Terra aveva poco ossigeno e un Sole più fioco, la COXNUMX avrebbe potuto accumularsi. Di conseguenza, un’atmosfera contenente CO potrebbe indicare la presenza di vita semplice. Tuttavia, distinguere le specifiche miscele di molecole di carbonio come potenziali biofirme richiede una comprensione dettagliata delle atmosfere planetarie.

Un concetto chiave in questa ricerca è il fenomeno noto come fuga di COXNUMX. Durante l’atmosfera primordiale della Terra, priva di ossigeno, la CO veniva prodotta attraverso la fotodissociazione dalla radiazione UV. Tuttavia, la CO è stata distrutta anche dalle reazioni chimiche risultanti dalla fotodissociazione dell’acqua. In determinate condizioni, potrebbe essere prodotta più CO di quella distrutta, portando alla fuga di CO. Questa fuga ha implicazioni significative per la formazione di sostanze chimiche prebiotiche necessarie alla vita.

I ricercatori hanno utilizzato modelli di chimica atmosferica per studiare la fuga di CO4 e la sua potenziale rilevanza nell’identificare gli esopianeti con il potenziale per ospitare la vita. Hanno scoperto un divario osservabile nella chimica atmosferica, denominato “gap di COXNUMX”, che potrebbe essere significativo per sostenere la vita. Tuttavia, la presenza di vulcani può complicare il rilevamento delle biofirme atmosferiche, poiché il degassamento vulcanico può alterare in modo significativo la composizione di gas come CO e CHXNUMX.

Sebbene questo studio non fornisca un metodo definitivo per rilevare le biofirme, apre la strada alla ricerca futura. Gli autori suggeriscono che un approccio di modellizzazione combinato, che comprenda sia i processi atmosferici che quelli della Terra solida (compresa l’attività vulcanica), è cruciale per una migliore comprensione delle condizioni necessarie per la fuoriuscita di COXNUMX. Sono necessarie ulteriori indagini per svelare questo complesso enigma e ottenere maggiore certezza nell’identificazione di potenziali segni di vita sugli esopianeti.

Fonte:

– “Abbondanze relative di CO2, CO e CH4 nelle atmosfere di pianeti senza vita simili alla Terra” – Yasuto Watanabe e Kazumi Ozaki, The Astrophysical Journal (arxiv.org)