Alla ricerca dell’idrogeno metallico: gli scienziati si avvicinano sempre di più alla creazione di un materiale rivoluzionario

Gli scienziati sono da tempo affascinati dall’idea dell’idrogeno metallico, una forma di idrogeno che presenta proprietà metalliche come la conduzione di elettricità. I fisici teorici ne hanno postulato l’esistenza sin dalla fine del 1800, e la sua presenza in corpi celesti come Giove suggerisce che potrebbe essere possibile creare idrogeno metallico in condizioni specifiche. Tuttavia, ricreare queste condizioni sulla Terra si è rivelato estremamente impegnativo.

Nel 1935, i fisici Eugene Wigner e Hillard Bell Huntington proposero che l'idrogeno potesse diventare metallico sotto pressioni elevate di 25 gigapascal (GPa). Esperimenti successivi hanno affermato di produrre idrogeno metallico, ma i loro risultati sono stati accolti con scetticismo a causa di problemi di misurazione e mancanza di riproducibilità.

Una svolta è arrivata nel 2019, quando uno studio ha riportato la creazione di idrogeno semimetallico a 350 GPa. Questo risultato è stato reso possibile utilizzando una cella a incudine di diamante per applicare pressione alle molecole di idrogeno. Gli esperimenti hanno dimostrato che all’aumentare della pressione, le molecole di idrogeno si trasformavano in idrogeno solido prima di rompersi per formare un metallo alcalino con un singolo elettrone di valenza.

Sebbene l’idrogeno metallico solido non sia stato ancora raggiunto, i ricercatori hanno osservato l’oscuramento dei campioni di idrogeno, indicando una chiusura del “band gap” – lo spazio tra la zona di conduzione e la banda di valenza. Lo stato metallico dell'idrogeno potrebbe avere proprietà interessanti, come essere un liquido e un superconduttore.

Tuttavia, le sfide tecnologiche legate alla creazione di idrogeno metallico puro rendono improbabile che venga utilizzato nell’industria in tempi brevi. Invece, gli scienziati stanno esplorando gli idruri, che sono composti costituiti da un metallo e idrogeno. Gli idruri si sono rivelati promettenti come superconduttori a pressioni inferiori rispetto all’idrogeno puro, sebbene non siano ancora utilizzabili per applicazioni pratiche.

La ricerca dell’idrogeno metallico continua, spinta dal potenziale di scoperte e progressi rivoluzionari in campi che vanno dall’elettronica alla produzione di energia. Sebbene le sfide siano significative, gli scienziati continuano a sperare che un giorno l’idrogeno metallico diventi una realtà.

