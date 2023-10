La gravità è un concetto con cui la maggior parte di noi ha familiarità: la forza che attira gli oggetti verso la Terra. Ma la gravità è davvero una forza? La risposta a questa domanda non è così semplice come può sembrare.

Per capire se la gravità è o meno una forza, dobbiamo prima definire cos’è una forza. Una forza è qualcosa che può far muovere o deformare un corpo libero. Quando spingiamo un’auto fuori da un cumulo di neve o rompiamo un’anguria con una mazza, questi sono entrambi esempi di forze. Poiché gli oggetti cadono quando cadono, sembrerebbe che la gravità sia davvero una forza.

La gravità fu descritta per la prima volta in modo quantitativo da Isaac Newton a metà del 1600. Ha elaborato le leggi matematiche che governano l'attrazione gravitazionale tra due corpi. Queste leggi dipendevano dalla massa di ciascun oggetto e dalla distanza tra loro.

Nonostante il successo delle equazioni di Newton, egli non fu mai completamente soddisfatto della sua teoria. Ha lottato con l’idea di “azione a distanza” e con la mancanza di un meccanismo chiaro che collegasse i corpi astronomici. Tuttavia, le sue equazioni erano ancora in grado di prevedere con precisione i movimenti dei pianeti e delle comete.

Nel 1915 Albert Einstein introdusse la sua teoria della gravità, radicalmente diversa da quella di Newton. Einstein propose che la gravità fosse la distorsione dello spaziotempo causata da oggetti pesanti. Nella sua teoria, la gravità non era una forza ma il risultato della geometria dello spaziotempo.

Sebbene la teoria della gravità di Einstein sia ampiamente accettata, è anche nota per essere incompleta. Non riesce a descrivere la gravità su scala subatomica, producendo infiniti non fisici. Gli scienziati hanno cercato di sviluppare una teoria della gravità quantistica che combini i principi della gravità con quelli della meccanica quantistica, ma non è stata ancora ideata alcuna teoria di successo.

Nel mondo della meccanica quantistica, le forze vengono trasmesse dalle particelle. Nel caso dell'elettromagnetismo, la forza è trasportata dai fotoni. Allo stesso modo, nelle teorie della gravità quantistica, gli scienziati immaginano particelle portatrici di forza chiamate “gravitoni” che saltano tra le particelle subatomiche, provocandone il movimento. Su scala quantistica, la gravità si comporta come una forza simile all’elettromagnetismo.

Quindi la gravità è una forza? La risposta non è chiara. Nella definizione più semplice della parola, la gravità può essere considerata una forza. Tuttavia, secondo la teoria di Einstein, la gravità è la distorsione dello spaziotempo causata da oggetti massicci. Forse siamo arrivati ​​a un punto in cui accettiamo che la gravità è proprio quella che è, senza bisogno di categorizzarla in modo definitivo come una forza o una distorsione dello spaziotempo.

In conclusione, la questione se la gravità sia una forza è complessa. Sebbene presenti le caratteristiche di una forza, nella teoria di Einstein viene anche descritta come una distorsione dello spaziotempo. Gli scienziati continuano a esplorare e sviluppare teorie sulla gravità quantistica per comprendere la gravità a livello subatomico.

