Gorilla Walk: un esercizio divertente ed efficace per la forza del core

La camminata del gorilla è un esercizio fantastico che può aggiungere intensità alla tua routine di allenamento e aiutare a sviluppare forza e stabilità. Coinvolge tutto il corpo, con particolare attenzione agli addominali e alle spalle, ottenendo addominali ben definiti e spalle più grandi. La cosa migliore è che puoi farlo ovunque, senza bisogno di attrezzature da palestra.

Questo articolo ti guiderà su come eseguire correttamente la camminata del gorilla e ne discuterà i vantaggi.

Per eseguire la camminata del gorilla, inizia sedendoti in posizione accovacciata con entrambe le mani a terra e le caviglie piegate. Spingiti in avanti usando solo i palmi delle mani e i piedi, mantenendo il bacino basso e le gambe piegate. Puoi camminare in linea retta o lateralmente per una variazione più avanzata. Cerca di eseguire 10-15 ripetizioni per 2-3 minuti per ottenere tutti i benefici dell'esercizio.

La camminata del gorilla non si rivolge solo ai muscoli addominali e ai bicipiti, ma fornisce anche un grande bruciore nella regione dello stomaco, che può aiutare a bruciare e sminuzzare i grassi.

Alcuni dei muscoli chiave che lavorano durante la camminata del gorilla includono i quadricipiti, i muscoli centrali, i supinatori, i flessori del polso e i muscoli dorsali. Questi muscoli sono essenziali per la stabilità, l’equilibrio e la forza generale.

Ci sono molti vantaggi nell’incorporare la camminata del gorilla nella tua routine di fitness. In primo luogo, migliora la coordinazione mente-corpo poiché mantenere l'equilibrio e la stabilità è fondamentale durante l'esercizio. Fornisce anche un allenamento cardio, aumentando la frequenza cardiaca e migliorando il sistema cardiovascolare. Inoltre, la camminata del gorilla sviluppa forza e resistenza complessive prendendo di mira sia la parte superiore che quella inferiore del corpo. Infine, favorisce la flessibilità e lo stretching, aspetti spesso trascurati nell'allenamento muscolare ma importanti per la definizione muscolare complessiva.

Imitando il movimento della camminata dei gorilla, la camminata dei gorilla ci ricorda la nostra connessione con il regno animale e con i nostri antenati. Questo esercizio mostra l'importanza di osservare e imitare i movimenti naturali per raggiungere i nostri obiettivi di fitness.

Fonte:

– Sportskeeda (articolo fonte)