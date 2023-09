Lo stato del vetro: né solido né liquido

Il vetro ha a lungo sconcertato scienziati e storici, poiché non si comporta né come un solido né come un liquido. Mentre alcuni sostengono che il vetro sia un liquido che è defluito nel tempo, altri sostengono che sia un solido o forse qualcosa nel mezzo. In realtà il vetro occupa uno stato materico distinto.

Il vetro è un materiale eterogeneo che si presenta in varie forme, che vanno dalle composizioni trasparenti a quelle colorate. Viene creato attraverso la fusione di diversi ingredienti, come sabbia, calcare e carbonato di sodio a temperature estremamente elevate. Il liquido risultante viene poi raffreddato rapidamente, impedendo agli atomi di organizzarsi in una struttura cristallina.

La confusione che circonda la natura del vetro nasce dalla sua struttura non cristallina e disordinata. Nei solidi tipici, gli atomi sono fissi sul posto, mentre i liquidi hanno atomi che possono muoversi e riorganizzarsi facilmente. Il vetro, invece, è come un solido dalla struttura disordinata. I suoi atomi sono fissati meccanicamente, ma mancano della regolarità riscontrata nei materiali cristallini.

Il vetro esiste in un equilibrio metastabile, il che significa che si rilassa continuamente verso lo stato liquido per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Tuttavia, a temperatura ambiente, questi cambiamenti avvengono così lentamente che il vetro si comporta effettivamente come un solido su scala temporale pratica. Il lento movimento delle particelle nel vetro rende difficile osservare comportamenti simili a quelli liquidi, anche nel corso dei secoli, come si vede nelle vetrate degli edifici medievali.

L’idea sbagliata secondo cui il vetro scorre nel tempo può essere messa in discussione con una spiegazione più semplice per lo spessore irregolare di alcune vecchie lastre di vetro. A causa delle limitazioni di produzione del passato, i vetri non avevano uno spessore uniforme e dovevano essere installati con l'estremità più spessa rivolta verso l'alto o verso il basso nel telaio.

In conclusione, il vetro è uno stato della materia unico, che sfida le tradizionali definizioni di solidi e liquidi. Sebbene la sua struttura assomigli a quella di un solido, manca della disposizione ordinata tipica dei materiali cristallini. Il vetro rimane un solido rigido su scale temporali pratiche, comportandosi più come un liquido solo su una scala temporale incredibilmente lenta e irrilevante.

Fonte:

– Scienze dal vivo