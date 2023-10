Diamante: il re della durezza, ma c'è qualcosa di più difficile?

Quando si tratta di durezza, i diamanti sono rinomati per essere al vertice della scala. La loro durabilità e resistenza ai graffi li rendono molto apprezzati e versatili, sia in gioielleria che in applicazioni industriali. La domanda però rimane: esiste qualcosa di più duro del diamante?

Secondo Richard Kaner, chimico dei materiali dell'Università della California, a Los Angeles, il diamante è ancora il materiale più duro per la maggior parte degli scopi pratici. Sebbene esistano modi per creare diamanti più duri dei diamanti gemma standard, altri materiali che teoricamente potrebbero essere più duri non esistono ancora in una forma che possa essere facilmente utilizzata.

È importante notare che la durezza ha un significato specifico nella comunità scientifica. La durezza si riferisce alla capacità di un materiale di resistere ai graffi ed è spesso confusa con altre qualità come rigidità o resistenza. Il diamante, ad esempio, è molto duro ma solo moderatamente rigido. Può anche frantumarsi facilmente lungo le sue facce di cristallo.

La durezza viene misurata in diversi modi dagli scienziati. I geologi utilizzano la scala di durezza Mohs, mentre gli scienziati dei materiali si affidano al test di durezza Vickers. La famosa durezza del diamante è dovuta alla sua struttura molecolare unica, costituita da atomi di carbonio disposti in un reticolo cubico e tenuti insieme da forti legami chimici.

Esistono materiali che affermano di essere più duri del diamante, come la lonsdaleite, che è costituita da atomi di carbonio disposti in una struttura cristallina esagonale. Sebbene la lonsdaleite sia stata trovata in piccole quantità nei meteoriti, scoperte recenti suggeriscono che esistano cristalli più grandi. Tuttavia, la lonsdaleite non è ancora un valido sostituto del diamante in applicazioni come il taglio o la perforazione.

Un altro modo per creare un materiale più duro del diamante è manipolare la struttura su scala nanometrica del diamante. Secondo quanto riferito, i materiali costituiti da molti minuscoli cristalli di diamante, noti come diamanti “nanotwinned”, hanno una durezza doppia rispetto ai diamanti normali. Questi materiali potrebbero avere applicazioni industriali in cui sono richiesti materiali superduri.

Sebbene la durezza sia una caratteristica importante, gli scienziati si concentrano anche sulla creazione di materiali utili e pratici. I ricercatori stanno inventando materiali superduri che possono essere realizzati su larga scala e offrono alternative al diamante. Ad esempio, nel laboratorio di Kaner è stata sviluppata una combinazione di tungsteno e boro con altri metalli. Questo materiale ha proprietà diverse in direzioni diverse e può graffiare il diamante se tenuto nel giusto orientamento.

In conclusione, mentre il diamante regna ancora sovrano in termini di durezza, stanno emergendo nuovi sfidanti. Gli scienziati continuano a esplorare e inventare materiali superduri che possono potenzialmente rivaleggiare con la durezza del diamante, offrendo nuove possibilità a vari settori.

Fonte:

– WordsSideKick.com – “Perché il diamante è il materiale più duro?”

– WordsSideKick.com – “Cosa c'è di più duro di un diamante? Gli scienziati si stanno avvicinando a una risposta”