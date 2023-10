Alla ricerca di forza e leggerezza: gli scienziati creano un supermateriale combinando DNA e vetro

Gli scienziati hanno compiuto un passo avanti nella scienza dei materiali combinando la forza del DNA con la purezza del vetro, dando vita a un supermateriale cinque volte più leggero e quattro volte più resistente dell’acciaio. Questo nuovo materiale, creato dai ricercatori dell’Università del Connecticut, della Columbia University e del Brookhaven National Lab, è stato acclamato come il materiale “più forte conosciuto” per la sua densità.

La sfida di trovare un materiale che possieda sia forza che leggerezza è sempre stata difficile. Tuttavia, questo team di ricercatori ha dimostrato che queste due qualità non si escludono a vicenda. Ispirandosi all'armatura di Iron Man, gli scienziati hanno cercato di creare un materiale che fosse abbastanza leggero per il volo ma anche abbastanza forte da resistere agli attacchi nemici.

Il segreto dietro questo supermateriale sta nello sfruttare la forza intrinseca del vetro. Sebbene il vetro possa essere fragile nella sua forma convenzionale, può resistere a pressioni immense quando è nel suo stato più puro e impeccabile. Utilizzando particelle di vetro di dimensioni nanometriche che sono più leggere della maggior parte dei metalli e della ceramica, le strutture realizzate con questo vetro incontaminato diventano potenti e leggere.

Per modellare le particelle di vetro in una struttura 3D, i ricercatori hanno utilizzato il DNA come impalcatura. Hanno creato una struttura del DNA autoassemblante che funge da scheletro su cui viene applicato un rivestimento di vetro. Questo delicato equilibrio tra l'impalcatura del DNA e il rivestimento in vetro si traduce in un materiale robusto ma leggero, che raggiunge resistenza e densità senza precedenti.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche prima che questa tecnologia possa essere impiegata, i ricercatori stanno già pianificando di creare materiali ancora più resistenti incorporando ceramiche di carburo o alterando la struttura del DNA. Le possibilità di questa tecnologia sono vaste e potrebbero persino portare allo sviluppo di armature simili alla tuta di Iron Man.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports Physical Science.

Fonte:

– Il materiale “più forte” ispirato a Iron Man definito “supermateriale” – Science Daily

– Gli scienziati creano un supermateriale che è allo stesso tempo più leggero e più resistente dell'acciaio – CNET