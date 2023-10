Uno studio rivela un intrigante movimento atomico nel nucleo interno della Terra

Ricercatori dell’Università del Texas ad Austin e collaboratori in Cina hanno scoperto che gli atomi di ferro nel nucleo interno della Terra sono capaci di movimento rapido, un fenomeno noto come “movimento collettivo”. Questo movimento consente agli atomi di cambiare posto mantenendo la struttura metallica sottostante del ferro. I risultati fanno luce sui processi dinamici e sull’evoluzione del nucleo interno della Terra, nonché sul suo ruolo nella generazione del campo magnetico del pianeta.

Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, ha utilizzato esperimenti di laboratorio e modelli teorici per studiare il comportamento degli atomi di ferro nel nucleo interno. Creando una versione in miniatura del nucleo interno in laboratorio, i ricercatori sono stati in grado di raccogliere dati su temperatura, pressione e velocità. Questi dati sono stati poi utilizzati per creare un modello computerizzato di apprendimento automatico degli atomi nel nucleo interno.

Teorie precedenti suggerivano che gli atomi di ferro nel nucleo interno fossero disposti in una struttura esagonale ripetitiva. Tuttavia, i ricercatori hanno ampliato questa comprensione utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale per creare una “supercella” di circa 30,000 atomi. Su questa scala, hanno osservato gruppi di atomi che si muovevano e cambiavano posizione pur mantenendo la struttura esagonale complessiva.

La scoperta di questo movimento atomico aiuta a spiegare perché le misurazioni sismiche del nucleo interno mostrano proprietà più morbide e malleabili del previsto. L'aumento del movimento degli atomi rende il nucleo interno meno rigido e più debole contro le forze di taglio. Questa scoperta ha importanti implicazioni per comprendere la generazione del campo magnetico terrestre, poiché circa la metà dell’energia della geodinamo può essere attribuita al nucleo interno.

Ulteriori ricerche sull'attività del nucleo interno su scala atomica contribuiranno alla nostra comprensione della generazione di energia e calore all'interno del nucleo. Fornirà inoltre approfondimenti sulla relazione tra i nuclei interno ed esterno e il loro ruolo combinato nella generazione del campo magnetico terrestre. Questa conoscenza è cruciale per comprendere le condizioni necessarie per un pianeta abitabile.

[Fonte: Università del Texas ad Austin]