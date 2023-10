Il nucleo di ferro solido della Terra: sorprendentemente morbido e malleabile

By

Si è scoperto che il solido nucleo di ferro della Terra, situato a circa 5,100 chilometri sotto i nostri piedi, possiede proprietà inaspettate. Contrariamente alla precedente ipotesi di un nucleo liscio e rigido, studi recenti hanno rivelato che la sfera più interna del nostro pianeta è in realtà strutturata e presenta qualità simili ai metalli teneri come il piombo. I ricercatori ora credono di aver scoperto la ragione di questa morbidezza: il movimento degli atomi all’interno del nucleo.

Gli scienziati dell’Università del Sichuan in Cina, insieme a colleghi degli Stati Uniti, hanno condotto simulazioni al computer ed esperimenti di laboratorio per studiare il comportamento degli atomi di ferro all’interno del nucleo interno della Terra. Hanno scoperto che gli atomi di ferro strettamente raggruppati nella struttura reticolare esagonale del nucleo cambiano posizione senza disturbare la struttura metallica sottostante. Questo movimento atomico consente al nucleo di diventare più malleabile e meno rigido, rendendolo più debole contro le forze di taglio.

Il team ha utilizzato un supercomputer e un algoritmo di apprendimento automatico per simulare un ambiente atomico più grande di oltre 10,000 atomi, fornendo una visione più completa delle dinamiche del reticolo. Nelle simulazioni sono stati incorporati i dati provenienti da esperimenti di laboratorio ad alta pressione e temperatura, che replicavano le condizioni del nucleo interno della Terra. I risultati hanno mostrato che gli atomi di ferro subiscono un movimento collettivo, in cui un atomo salta fuori dalla sua posizione di equilibrio e spinge avanti gli atomi vicini. Questa diffusione avviene rapidamente nell'arco di picosecondi senza interrompere la struttura reticolare, consentendo al nucleo di ferro di comportarsi come un solido estremamente morbido.

È importante notare che questi risultati si basano su calcoli teorici poiché gli scienziati non sono in grado di campionare direttamente il nucleo interno della Terra. Tuttavia, si allineano bene con le osservazioni sismiche. Questa ricerca fa luce sui meccanismi fondamentali che contribuiscono ai processi dinamici e all'evoluzione del nucleo interno della Terra.

