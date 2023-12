Accumulo di ferro: un fattore chiave nelle malattie fibrotiche

Riepilogo: Secondo una ricerca condotta dagli scienziati del laboratorio di plasticità e malattia cellulare dell'IRB Barcellona, ​​l'accumulo di ferro svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle malattie fibrotiche. Lo studio evidenzia l’associazione tra accumulo di ferro, senescenza e fenotipo secretorio associato alla senescenza (SASP), responsabile del rilascio di molecole dannose nelle cellule che invecchiano. I ricercatori dimostrano anche il potenziale dell’utilizzo della risonanza magnetica (MRI) per rilevare l’accumulo di ferro nei pazienti con fibrosi renale. Inoltre, suggeriscono che composti chimici come il deferiprone potrebbero essere utilizzati per rimuovere il ferro accumulato e prevenire la fibrosi, presentando un nuovo approccio per il trattamento delle malattie fibrotiche.

L’accumulo di ferro è stato precedentemente osservato in vari disturbi fibrotici, ma questo studio suggerisce che potrebbe essere una caratteristica comune della maggior parte delle malattie fibrotiche. I ricercatori hanno scoperto che un eccesso di ferro extracellulare può avviare la fibrogenesi, in particolare nelle malattie fibrotiche associate a piccole lesioni vascolari. Inoltre, hanno scoperto che l’accumulo di ferro è inerente alle cellule senescenti, anche con livelli normali di ferro extracellulare. Questo accumulo di ferro guida il SASP e i suoi effetti pro-fibrotici sul tessuto circostante.

Prendendo di mira l'accumulo di ferro nelle cellule senescenti, gli scienziati sperano di sviluppare nuove strategie per la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie fibrotiche. Questa ricerca fa luce sui meccanismi alla base della fibrogenesi e offre potenziali strade per l’intervento terapeutico.

La scoperta dell’accumulo di ferro come fattore chiave della senescenza patologica e della fibrosi apre possibilità per approcci innovativi nel campo delle malattie fibrotiche. Identificare l’accumulo di ferro come caratteristica comune in queste malattie potrebbe consentire di migliorare i metodi diagnostici e lo sviluppo di trattamenti mirati. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le complessità del metabolismo del ferro e il suo ruolo nella fibrogenesi, ma questo studio segna un passo importante verso la risoluzione del significativo problema di salute posto dalle malattie fibrotiche e il miglioramento dei risultati dei pazienti.