Un astrofisico irlandese aiuta a svelare i misteri di un lontano pianeta extrasolare

Un team internazionale di scienziati, tra cui il professor Tom Ray del Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS), ha fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando il telescopio spaziale James Webb. Esaminando l'atmosfera coperta di nuvole dell'esopianeta gassoso noto come WASP-107b, il team è stato in grado di determinarne la composizione chimica, inclusa la presenza di vapore acqueo, anidride solforosa e nuvole di sabbia silicata.

Uno dei risultati più notevoli dello studio, recentemente pubblicato su Nature, è l’assenza di metano, un gas serra, sul pianeta. Secondo il professor Ray, questa osservazione fornisce informazioni cruciali sulla dinamica e sulla chimica di WASP-107b. La mancanza di metano suggerisce un interno potenzialmente caldo, poiché l’elevata temperatura all’interno del pianeta crea correnti convettive che interrompono l’equilibrio delle molecole di metano.

Sorprendentemente, gli scienziati hanno anche scoperto la presenza di anidride solforosa, che conferisce l'odore dei fiammiferi bruciati, nell'atmosfera di WASP-107b. Questa scoperta mette in discussione i modelli precedenti che ne prevedevano l’assenza, evidenziando la necessità di nuovi modelli climatici che tengano conto delle caratteristiche uniche di questo esopianeta. Il professor Ray spiega che la morbidezza di WASP-107b consente la formazione di anidride solforosa nella sua atmosfera, rimodellando la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione planetaria.

Il telescopio spaziale James Webb ha svolto un ruolo cruciale in queste scoperte, consentendo agli scienziati di caratterizzare profondamente le atmosfere degli esopianeti. Il professor Ray sottolinea che questa ricerca getta nuova luce sul nostro sistema solare ed espande la nostra conoscenza dei sistemi planetari oltre il nostro. Esprime entusiasmo per il potenziale di scoperte future, evidenziando gli straordinari risultati ottenuti dalla James Webb, nonostante sia stata lanciata solo due anni fa.

Questa recente svolta si aggiunge alla crescente lista di scoperte significative rese possibili dal telescopio spaziale James Webb. Proprio il mese scorso, metano e anidride carbonica sono stati rilevati sul lontano esopianeta K2-18 b, alimentando ulteriormente il fascino di questi mondi lontani e del loro potenziale di sostenere la vita.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un esopianeta? Un pianeta extrasolare è un pianeta che orbita attorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare. Cos'è il telescopio spaziale James Webb? Il James Webb Space Telescope è un potente osservatorio spaziale lanciato dalla NASA nel 2018 per osservare l'universo nello spettro infrarosso e studiare fenomeni come gli esopianeti e la formazione delle galassie. Perché l’assenza di metano è significativa? L’assenza di metano sull’esopianeta WASP-107b suggerisce un interno potenzialmente caldo, che ha importanti implicazioni per comprenderne le dinamiche interne e la stabilità a lungo termine. Qual è l'importanza della scoperta dell'anidride solforosa nell'atmosfera del pianeta? La presenza di anidride solforosa mette in discussione i precedenti modelli di formazione ed evoluzione planetaria. Comprendere la sua formazione nell’atmosfera di WASP-107b fornisce nuove informazioni sui processi che danno forma agli esopianeti.