Il primo satellite irlandese parte per lo spazio

Dopo anni di duro lavoro e collaborazione, l'Irlanda si prepara a entrare nel regno dello spazio con il lancio dell'Educational Irish Research Satellite 1 (EIRSAT-1) a novembre. Questo evento rivoluzionario segna una pietra miliare significativa per l'industria spaziale del paese ed è una testimonianza della dedizione e della competenza degli studenti dell'University College Dublin (UCD).

Sotto la guida del programma educativo dell'Agenzia spaziale europea (ESA), gli studenti dell'UCD hanno intrapreso un viaggio per costruire il proprio satellite attraverso il programma Fly Your Satellite! iniziativa. Il progetto è iniziato nel 2017 quando è stata accettata la loro proposta di sviluppare un CubeSat per l’astronomia dei raggi gamma.

EIRSAT-1 è un CubeSat a due unità dotato di tre esperimenti, o "carichi utili". Il carico utile principale, GMOD, è un rilevatore di raggi gamma che approfondirà lo studio dei lampi di raggi gamma, che sono le esplosioni più potenti dell'universo. Inoltre, il satellite trasporta carichi utili secondari per la ricerca sul rivestimento termico e lo sviluppo del sistema di controllo dell’orientamento dei veicoli spaziali.

La collaborazione tra UCD ed ESA è stata determinante nel completamento con successo del progetto EIRSAT-1. L'esperienza dell'università nelle scienze spaziali e nell'astrofisica ha integrato perfettamente l'esperienza dell'ESA nello sviluppo e nei test di piccoli veicoli spaziali. Negli ultimi sei anni, gli studenti hanno lavorato a fianco degli esperti dell'ESA, progettando, costruendo e testando il satellite presso le strutture ESA in Belgio e in altre località.

Tuttavia, il viaggio non termina con la costruzione del satellite. Vola il tuo satellite! Il programma mira a esporre gli studenti all'intero ciclo di vita di una missione spaziale. Pertanto, gli studenti hanno ricevuto una formazione sulle comunicazioni e sulle procedure operative dei veicoli spaziali presso i centri di formazione dell'ESA Academy. Hanno inoltre creato infrastrutture spaziali vitali presso l’UCD, tra cui una camera bianca e il controllo della missione, dove i futuri studenti si addestreranno per utilizzare EIRSAT-1 una volta che sarà in orbita.

Non solo EIRSAT-1 rappresenta un risultato notevole per l'educazione spaziale irlandese, ma ha anche posto sfide normative uniche. L'ESA ha lavorato a stretto contatto con le autorità irlandesi per istituire legalmente EIRSAT-1 come primo satellite irlandese. Questa collaborazione e supporto dimostrano l’impegno dell’ESA nel favorire la crescita del settore spaziale in diversi paesi.

Mentre il satellite intraprende il suo viaggio verso la base aeronautica di Vandenberg in California, entusiasmo e orgoglio riempiono i cuori di tutti i soggetti coinvolti. Il lancio è previsto per il 29 novembre e gli studenti dell'UCD sono pronti a dimostrare le proprie capacità ingegneristiche utilizzando l'EIRSAT-1 come un vero e proprio team di controllo della missione.

FAQ:

1. Cos'è l'EIRSAT-1?

EIRSAT-1 è il primo satellite irlandese, sviluppato dagli studenti dell'University College di Dublino sotto la guida del programma ESA Education.

2. Qual è lo scopo di EIRSAT-1?

L'EIRSAT-1 effettuerà l'astronomia dei raggi gamma e studierà i lampi di raggi gamma, le esplosioni più luminose dell'universo. Trasporta anche carichi utili secondari per la ricerca sul rivestimento termico e lo sviluppo del sistema di controllo dell'orientamento dei veicoli spaziali.

3. In che modo l'UCD e l'ESA hanno collaborato a questo progetto?

L'esperienza dell'UCD nelle scienze spaziali e nell'astrofisica si unisce all'esperienza dell'ESA nello sviluppo e nei test di piccoli veicoli spaziali. Negli ultimi sei anni, gli studenti hanno lavorato a fianco degli esperti dell'ESA per progettare, costruire e testare il satellite.

4. Quali sfide ha dovuto affrontare il progetto?

Per stabilire EIRSAT-1 come primo satellite irlandese è stata necessaria una stretta collaborazione tra l'ESA e le autorità irlandesi per superare sfide normative uniche.

5. Qual è il significato di EIRSAT-1 per l'Irlanda?

EIRSAT-1 segna l'ingresso dell'Irlanda nel settore spaziale e dimostra l'impegno del paese nell'educazione spaziale e nello sviluppo delle capacità. Si tratta di un traguardo importante e motivo di orgoglio per il team educativo coinvolto nel progetto.