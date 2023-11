Il riuscito salto dell'Irlanda verso l'ultima frontiera

L'Irlanda ha fatto la storia intraprendendo la sua prima incursione nello spazio. Il paese è pronto a lanciare il suo primo satellite in assoluto, EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1), entro la fine del mese, segnando un risultato significativo per gli scienziati irlandesi. La preparazione per il lancio è in corso dal 2017, quando gli scienziati dell’UCD hanno iniziato a lavorare su questo progetto innovativo.

Affettuosamente soprannominato "Spudnik", il satellite condurrà tre esperimenti una volta raggiunto lo spazio. Gli sforzi per rendere possibile questa missione sono stati sostenuti dal Taoiseach Leo Varadkar, che lo scorso anno ha firmato accordi cruciali con l’Agenzia spaziale europea per facilitare il lancio. “L’Irlanda non ha mai avuto un satellite prima. Siamo estremamente entusiasti di raggiungere questo traguardo di consegna, che è un tributo al duro lavoro del team e al sostegno dell’università, del governo irlandese e dell’industria irlandese”, ha affermato la professoressa Lorraine Hanlon del Centro per la ricerca spaziale dell’UCD.

Il conto alla rovescia finale per il lancio è ora in corso, con il team che si prepara per l'evento epocale in California, USA. L'EIRSAT-1, dopo la partenza dalle coste irlandesi, si dirigerà verso la base spaziale di Vandenberg in California, dove verrà lanciato in orbita il 29 novembre.

Il costo stimato del progetto ammonta a 1.5 milioni di euro, con il finanziamento del lancio da parte dell'Agenzia spaziale europea. Inoltre, l’Irish Research Council, la Science Foundation Ireland e il Department of Enterprise hanno fornito sostegno finanziario. EIRSAT-1 fa parte della stimata iniziativa Fly Your Satellite dell'ESA Academy, che fornisce agli studenti formazione, tutoraggio da parte di esperti spaziali e guida pratica durante tutto il progetto satellitare.

Il lancio del primo satellite irlandese rappresenta una pietra miliare significativa per la comunità scientifica del paese e dimostra il suo impegno nel far progredire l'esplorazione e la ricerca spaziale. Avventurandosi nell’ultima frontiera, l’Irlanda ha saldamente stabilito la sua presenza nella corsa allo spazio e ha inaugurato una nuova era di possibilità per la nazione.

FAQ

Come si chiama il primo satellite irlandese?

Il primo satellite irlandese si chiama EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1), affettuosamente conosciuto come "Spudnik" dal team del progetto.

Chi ha finanziato il lancio del satellite?

L’Agenzia spaziale europea ha finanziato il lancio del satellite, mentre l’Irish Research Council, la Science Foundation Ireland e il Department of Enterprise hanno fornito sostegno finanziario.

Quali esperimenti condurrà il satellite nello spazio?

Si prevede che l'EIRSAT-1 intraprenda tre esperimenti nello spazio, sebbene i dettagli specifici di questi esperimenti non siano stati divulgati.

Di quale iniziativa fa parte l'EIRSAT-1?

EIRSAT-1 fa parte dell'iniziativa Fly Your Satellite dell'ESA Academy, che mira a offrire agli studenti di livello universitario formazione, tutoraggio ed esperienza pratica in un progetto satellitare professionale.