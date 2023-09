Esplorando i vulcani di Io: una missione sulla luna di Giove

Io, una delle lune di Giove, affascina gli scienziati da oltre quattro decenni. La sua attività vulcanica e i suoi paesaggi unici sono stati rivelati attraverso le osservazioni di vari veicoli spaziali. La superficie di Io è una miscela di fuoco e ghiaccio, con laghi di lava estremamente caldi ed eruzioni vulcaniche che producono temperature che raggiungono i 3,000 gradi Fahrenheit. Queste eruzioni hanno creato uno dei flussi di lava attivi più lunghi del sistema solare, noto come Amirani.

Una delle caratteristiche notevoli di Io è l'interazione tra i suoi gas vulcanici e la magnetosfera di Giove, che forma il minaccioso “toro di plasma di Io” e bagna la luna di radiazioni. Le imponenti montagne di Io, a forma di blocchi inclinati, sono alte il doppio del Monte Everest e si ritiene si siano formate dalla continua frattura della crosta lunare.

Io sperimenta anche le forze di marea causate dal tiro alla fune gravitazionale tra Giove e le sue lune interne (Io, Europa e Ganimede). Similmente alle maree oceaniche sulla Terra, le montagne di Io si alzano e si abbassano di 200 piedi ogni 42 ore. Questa flessione e attrito delle maree generano un calore intenso che alimenta il vulcanismo della Luna. Gli scienziati ritengono che Io abbia un oceano di magma sotto la sua crosta, spesso oltre 30 miglia.

Nel febbraio 2001, gli astronomi hanno osservato la più potente eruzione vulcanica mai vista su Io. Soprannominato il vulcano Surt, ha scatenato un enorme geyser di lava, superando la potenza di tutte le centrali elettriche del mondo messe insieme.

Per studiare ulteriormente i vulcani di Io, gli scienziati stanno pianificando un’ambiziosa missione spaziale robotica chiamata “Prometheus”. La missione mira a esplorare da vicino i vulcani di Io, osservandone le eruzioni e raccogliendo campioni per analisi di laboratorio. La navicella spaziale sarà equipaggiata per navigare attraverso i pennacchi vulcanici, catturando immagini e video ad alta risoluzione del paesaggio infernale vulcanico di Io. L'obiettivo finale è riportare pezzi di Io sulla Terra per un'analisi precisa.

Sebbene la missione sia impegnativa e audace, è possibile grazie all'esperienza del Jet Propulsion Laboratory della NASA, rinomato per i risultati rivoluzionari nell'esplorazione spaziale. Il lancio della missione, se selezionata come parte del programma New Frontiers della NASA, è previsto per l’inizio degli anni ’2030.

Esplorare i vulcani di Io è fondamentale per comprendere la geologia della Luna e i processi vulcanici. Studiando i campioni raccolti da Io, gli scienziati sperano di scoprire informazioni nascoste sull’attività vulcanica nel nostro sistema solare e potenzialmente ottenere una comprensione più profonda dei processi vulcanici su altri mondi.

Fonte: [Link articolo]