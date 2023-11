Una nuova tecnica di imaging ad ultrasuoni consente l'osservazione in tempo reale dei macrofagi in azione

Gli scienziati della Penn State hanno sviluppato un metodo innovativo basato su bolle che consente l'osservazione in tempo reale dei macrofagi, un tipo essenziale di cellule immunitarie, all'interno dei tessuti dei mammiferi utilizzando la tecnologia di imaging a ultrasuoni. I macrofagi svolgono un ruolo cruciale nel nostro sistema immunitario, colmando il divario tra l’immunità innata e quella adattativa e aiutando in funzioni come combattere le infezioni e promuovere la rigenerazione dei tessuti. Tuttavia, fino ad ora, visualizzare le loro attività all’interno del corpo è stato impegnativo.

Tradizionalmente, l’ecografia non è riuscita a differenziare i macrofagi dalle altre cellule, poiché si comportano in modo simile. Per superare questa limitazione, i ricercatori della Penn State hanno ideato un agente di contrasto che utilizza nanoemulsioni, che sono minuscole goccioline di olio che riflettono in modo efficiente le onde sonore degli ultrasuoni. Queste nanoemulsioni sono state introdotte nei macrofagi, che le hanno interiorizzate. Quando sottoposte a onde ultrasoniche, le goccioline subivano un cambiamento di fase, formando bolle di gas che fornivano il contrasto dell'immagine necessario per distinguere i macrofagi dalle cellule circostanti.

In un esperimento di prova utilizzando campioni di tessuto suino, il team ha visualizzato con successo i macrofagi in tempo reale. Questa tecnica di imaging innovativa potrebbe far progredire la nostra comprensione di come funziona il sistema immunitario e di come progrediscono le malattie, oltre a contribuire allo sviluppo di terapie cellulari più efficaci.

Le future applicazioni di questa tecnologia potrebbero estendersi oltre i macrofagi ad altri tipi di cellule immunitarie e al monitoraggio dell’accumulo di placche nelle arterie. I ricercatori mirano anche a collaborare con ricercatori di immunologia interessati a utilizzare questa tecnica per i loro studi.

Questo nuovo metodo di imaging ecografico è molto promettente nello sbloccare tutto il potenziale delle terapie macrofagiche per varie condizioni di salute, tra cui cancro, disturbi autoimmuni, infezioni e danni ai tessuti. Fornendo una visione in tempo reale delle attività cellulari all’interno del corpo, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sulla progressione della malattia e sui meccanismi di guarigione, portando a strategie di trattamento più efficaci.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono i macrofagi?

I macrofagi sono un tipo di cellula immunitaria che svolge un ruolo cruciale in varie funzioni del sistema immunitario, tra cui il rilevamento e l’eliminazione degli agenti patogeni, la promozione della guarigione delle ferite e la regolazione delle risposte immunitarie.

Qual è il significato di visualizzare i macrofagi in tempo reale?

La visualizzazione in tempo reale dei macrofagi consente ai ricercatori di osservare le loro attività all’interno del corpo, fornendo informazioni sulla progressione della malattia e sui meccanismi di guarigione. Queste informazioni possono contribuire allo sviluppo di terapie più efficaci per condizioni come cancro, malattie autoimmuni, infezioni e danni ai tessuti.

Come funziona la nuova tecnica di imaging ecografico?

La tecnica prevede l’introduzione di nanoemulsioni, minuscole goccioline di olio, nei macrofagi. Sotto le onde ultrasoniche, queste goccioline subiscono un cambiamento di fase, formando bolle di gas che possono essere rilevate e distinte dalle cellule circostanti, consentendo l’osservazione in tempo reale dei macrofagi nel tessuto dei mammiferi.

Quali sono le future applicazioni di questa tecnologia?

I ricercatori intendono esplorare l’uso di questa tecnica per visualizzare altri tipi di cellule immunitarie all’interno del corpo umano e monitorare l’accumulo di placche nelle arterie. Sono inoltre aperti a collaborazioni con ricercatori di immunologia interessati a utilizzare questo metodo di imaging per i loro studi.