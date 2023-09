L'analisi ottimizzata dei dati scRNA-Seq per recuperare i tipi di cellule mancanti e l'espressione genica

In una collaborazione tra il laboratorio Caltech di Yuki Oka e il laboratorio di Allan-Hermann Pool presso il Southwestern Medical Center dell'Università del Texas, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica di analisi ottimizzata per i dati di sequenziamento dell'RNA di singole cellule (scRNA-seq). Questa tecnica mira a recuperare i tipi cellulari mancanti e le informazioni sull'espressione genica che in genere vengono scartate durante l'analisi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Methods, affronta la questione dei tipi di cellule mancanti di scRNA-seq e dell'espressione genica che dovrebbero essere presenti.

L’identificazione di diversi tipi di cellule è fondamentale per comprendere varie funzioni corporee e studiare le malattie. Ad esempio, i ricercatori stanno cercando tipi di cellule associati a malattie come il Parkinson. L'identificazione precisa dei tipi cellulari coinvolti in tali processi è essenziale.

Il gruppo di ricerca ha migliorato l'analisi dei dati scRNA-seq esistenti ottimizzando un passaggio chiave nel processo di analisi. Questa ottimizzazione consente l'identificazione di centinaia o addirittura migliaia di geni per set di dati individuali. Rendendo l'analisi scRNA-seq più sensibile e completa, i ricercatori possono migliorare la loro comprensione dei processi biologici ricchi e complessi che si verificano all'interno delle cellule.

L’espressione genica è un aspetto fondamentale delle funzioni cellulari. Sebbene le cellule condividano lo stesso modello genetico, solo un sottoinsieme di geni è espresso in una cellula specifica in un dato momento. Questa variazione nell'espressione genica dà origine a diversi tipi di cellule. Per analogia, immagina una biblioteca in cui i libri sono ordinati in diverse sezioni. Per costruire un aereo, dovresti consultare solo libri di aviazione e meccanica. Allo stesso modo, le cellule contengono l’intera “biblioteca” di geni, ma vengono attivati ​​solo i geni rilevanti per le loro funzioni specializzate.

scRNA-seq è una potente tecnica per identificare i tipi di cellule etichettando le informazioni genetiche espresse all'interno delle cellule. Tuttavia, alcuni dati di sequenziamento dell'RNA, che rappresentano i geni espressi, sono stati spesso esclusi dalle stime dell'espressione genica. Lo studio ha scoperto che ciò era dovuto a problemi con il trascrittoma di riferimento, che i ricercatori utilizzano per mappare i dati di sequenziamento. Se l'annotazione del trascrittoma è scarsa o c'è sovrapposizione tra le trascrizioni dei geni, il rilevamento di migliaia di geni può essere ostacolato.

Questa tecnica di analisi ottimizzata per i dati scRNA-seq ha il potenziale per scoprire tipi di cellule mancanti e informazioni sull'espressione genetica che sono essenziali per comprendere i processi cellulari e studiare le malattie. Migliorando la sensibilità e la completezza dell'analisi scRNA-seq, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sulla diversità e sulla complessità dei tipi cellulari e delle loro funzioni.

Fonte:

Geni mancanti e registrazione della lettura del sequenziamento in esperimenti di RNA-seq a singola cellula. Credito: Metodi naturali (2023). DOI: 10.1038/s41592-023-02003-w