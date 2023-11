Blazars: svelare i misteri dei neutrini ad alta energia

I blazar, un tipo di nuclei galattici attivi conosciuti come quasar, hanno affascinato i ricercatori per anni con i loro impressionanti bagliori di raggi gamma. Ora, un gruppo di ricerca internazionale ha condotto un’analisi statistica completa per far luce sulla connessione tra questi brillamenti e le emissioni di neutrini ad alta energia. Guidati dal professor Kenji Yoshida del Dipartimento di sistemi informativi elettronici dello Shibaura Institute of Technology in Giappone, i risultati del team offrono spunti interessanti sulla complessa relazione tra blazar e flusso di neutrini.

I blazar si distinguono dagli altri quasar per la loro capacità unica di emettere bagliori direttamente verso la Terra. Questi eventi esplosivi rilasciano raggi cosmici ad alta energia, proiettati dal nucleo di queste galassie in getti che si estendono su vaste distanze. All'interno di questi raggi cosmici, le interazioni con i fotoni danno origine a particelle subatomiche chiamate neutrini.

Gli scienziati credono fermamente che i brillamenti di raggi gamma provenienti dai blazar siano strettamente legati alla rilevazione di neutrini nel cielo. Questa teoria ha ottenuto supporto nel 2017, quando il rilevatore di neutrini del Polo Sud noto come “IceCube” ha osservato un evento di neutrini ad alta energia che ha coinciso sia nei tempi che nella posizione con un bagliore blazar chiamato TXS 0506+056. Questa scoperta ha sollevato la possibilità che una popolazione di blazar produca neutrini ad alta energia durante i brillamenti. Tuttavia, la precisa relazione tra l’attività del blazar e l’emissione di neutrini rimane un enigma che necessita di ulteriori esplorazioni.

Nel loro studio, il gruppo di ricerca internazionale ha esaminato un totale di 145 blazar. Di questi, 144 sono stati estratti dalla lista delle sorgenti monitorate dal Fermi Large Area Telescope, incluso il notevole blazar TXS 0506+056. Per comprendere il contributo dei brillamenti di raggi gamma all’emissione di neutrini, i ricercatori hanno costruito curve di luce settimanali, che rappresentano il flusso medio di raggi gamma di ciascun blazar. Utilizzando un algoritmo bayesiano, hanno determinato il duty cycle del brillamento (la percentuale di tempo che un blazar trascorre in uno stato di flaring) e la corrispondente frazione di energia per ciascun blazar.

Attraverso la loro analisi, il team ha scoperto una tendenza chiara: i blazar con cicli di lavoro e frazioni energetiche inferiori erano più prevalenti nel loro campione. Questi parametri mostravano distribuzioni simili a leggi di potenza, dimostrando una solida correlazione tra loro. Inoltre, i ricercatori hanno identificato una disparità significativa nei cicli di lavoro dei brillamenti tra i diversi tipi di blazar.

In particolare, il team ha anche valutato il flusso di energia dei neutrini di ciascun brillamento di raggi gamma, utilizzando una relazione di scala che considera la luminosità dei neutrini e dei raggi gamma. Confrontando le loro previsioni con la sensibilità integrata nel tempo di IceCube, i ricercatori sono stati in grado di stabilire limiti superiori sui contributi dei brillamenti al flusso isotropico diffuso di neutrini.

Evidenziando l'importanza del loro lavoro, il Prof. Yoshida ne ha sottolineato il potenziale per far avanzare la conoscenza scientifica sull'origine dei neutrini astrofisici. Con ulteriori osservazioni e l’applicazione del loro metodo, i ricercatori sperano di svelare i misteri che circondano i blazar e il loro ruolo nella produzione di neutrini ad alta energia.

FAQ:

D: Cosa sono i blazar?

I blazar sono un tipo di nuclei galattici attivi conosciuti come quasar. Ciò che li distingue è la loro capacità di emettere bagliori diretti verso la Terra.

D: Cosa sono i neutrini?

I neutrini sono particelle subatomiche che non possiedono carica elettrica e interagiscono debolmente con la materia. Possono essere prodotti attraverso le interazioni dei raggi cosmici in eventi astrofisici ad alta energia come i brillamenti blazar.

D: Come sono collegati i brillamenti di raggi gamma dei blazar ai neutrini ad alta energia?

Gli scienziati ritengono che i brillamenti di raggi gamma provenienti dai blazar possano essere i principali eventi responsabili della rilevazione di neutrini ad alta energia nel cielo. I tempi e il posizionamento di un evento di neutrini ad alta energia rilevato da IceCube si allineavano con un bagliore blazar, suggerendo una correlazione tra i due fenomeni.

D: Cosa ha scoperto il gruppo di ricerca?

Il gruppo di ricerca ha scoperto che i blazar con cicli di lavoro e frazioni energetiche inferiori erano più comuni nel loro campione. Hanno inoltre identificato una differenza significativa nei cicli di lavoro delle torce tra i diversi tipi di blazar. Inoltre, hanno stabilito limiti superiori sui contributi dei brillamenti al flusso isotropo diffuso di neutrini.

(Fonte: The Astrophysical Journal)