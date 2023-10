L'importanza delle osservazioni atmosferiche nella comprensione delle ExoVeneri e delle ExoTerre

La missione Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ha fatto passi da gigante nella scoperta dei pianeti terrestri della zona di Venere (VZ) che orbitano attorno a stelle ospiti luminose. Per comprendere la storia evolutiva e le condizioni abitabili di questi pianeti, le osservazioni atmosferiche svolgono un ruolo cruciale. Tuttavia, distinguere tra gli spettri di trasmissione di esopianeti simili a Venere e quelli simili alla Terra può essere difficile, limitando la nostra conoscenza delle esovenere.

In uno studio recente, i ricercatori hanno studiato le differenze nella trasmissione tra ipotetiche exoTerre ed exoVeneri con diversi livelli di anidride carbonica atmosferica (CO2). Lo studio si è concentrato sulle exoTerre e sulle exoVeneri che orbitano attorno a TRAPPIST-1 sul confine della serra in fuga.

Per simulare queste osservazioni, i ricercatori hanno utilizzato le osservazioni di transito PRISM del James Webb Space Telescope (JWST) Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec). Hanno esaminato gli spettri di trasmissione di entrambi i gruppi di pianeti tra 0.6 e 5.2 μm e hanno valutato la rilevabilità delle principali caratteristiche di assorbimento.

I risultati hanno mostrato che gli exoEarth mostravano diverse grandi caratteristiche del metano (CH4), che potevano essere rilevate in soli 6 transiti. La caratteristica ottimale per distinguere tra exoTerre ed exoVenus era la caratteristica CH4 a 3.4 μm, poiché è facilmente rilevabile e non si sovrappone alle caratteristiche della CO2. D’altra parte, la caratteristica del biossido di zolfo (SO2) a 4.0 μm è servita come il miglior indicatore di un’esoVenere. Tuttavia, la sua rilevabilità dipendeva dalla ridotta abbondanza di CO2 nell’atmosfera.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sulle potenziali differenze negli spettri di trasmissione tra exoTerre ed exoVeneri. Sottolinea l’importanza di caratterizzare accuratamente le atmosfere degli esopianeti, in particolare per i potenziali pianeti abitabili. Comprendere le diverse caratteristiche di assorbimento in queste atmosfere può essere fondamentale per determinare se un pianeta è più simile alla Terra o a Venere.

In definitiva, studi come questo contribuiscono alla nostra comprensione generale degli esopianeti e della loro potenziale abitabilità. Esplorando gli spettri di trasmissione e la composizione delle loro atmosfere, otteniamo informazioni sui percorsi evolutivi e sulle divergenze tra il clima di Venere e quello della Terra. Tale conoscenza aiuta nella nostra ricerca di altri mondi abitabili oltre il nostro sistema solare.

Fonte:

– Ostberg, Colby et al. “I profili TP per le 6 atmosfere exoEarth.”

– Accettato per la pubblicazione in AJ, arXiv:2310.01527 [astro-ph.EP]

– Cronologia degli invii da Colby Ostberg