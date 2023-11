Esplorazione dell'impatto dell'età dei genitori sulla longevità e sulla durata della salute nelle mosche e nei vermi

By

Uno studio innovativo recentemente pubblicato sulla rivista Aging approfondisce la relazione tra l’età dei genitori e la durata della vita e la salute di due organismi modello: il moscerino della frutta Drosophila melanogaster e il nematode Caenorhabditis elegans.

Studi precedenti hanno tentato di scoprire l’impatto dell’età dei genitori su vari parametri biologici, come la riproduzione, la durata della vita e la salute generale. Tuttavia, queste indagini hanno spesso prodotto risultati inconcludenti a causa delle variazioni tra le specie e delle modeste dimensioni degli effetti.

Guidati dai ricercatori Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu e Anne Laurençon provenienti da prestigiose istituzioni tra cui IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira e Universite Claude Bernard-Lyon 1, questo nuovo studio ha cercato di far luce sui meccanismi molecolari alla base dell’influenza dell’età dei genitori sulla durata della vita della prole.

I ricercatori hanno analizzato meticolosamente le linee genetiche isogeniche sia di Drosophila melanogaster che di Caenorhabditis elegans. Confrontando la progenie di genitori giovani e anziani, hanno scoperto uno schema sorprendente: le generazioni successive di genitori più anziani hanno avuto come risultato una durata di vita significativamente più breve per la prole in entrambe le specie.

Sorprendentemente, il team ha anche scoperto che gli effetti negativi dell’età avanzata dei genitori sulla durata della vita e sulla salute potrebbero essere invertiti. Il semplice passaggio a una sola generazione di genitori più giovani ha migliorato notevolmente la longevità e la salute generale della progenie.

Questi risultati suggeriscono l’esistenza di un meccanismo non genetico benefico che compensa l’impatto dannoso dell’età avanzata dei genitori sulla durata della vita e sulla salute della prole.

Lo studio apre nuove strade di ricerca per comprendere l’intricata relazione tra l’età dei genitori e gli esiti di salute a lungo termine delle generazioni future. Decifrando i processi molecolari sottostanti in atto, gli scienziati potrebbero essere in grado di identificare interventi che potrebbero potenzialmente mitigare gli effetti negativi associati all'età avanzata dei genitori.

Domande frequenti (FAQ)

D: Perché l'età dei genitori è importante?



R: L’età dei genitori può avere vari effetti sulla prole, tra cui la durata della vita e la salute generale. L’età avanzata dei genitori è stata associata ad un aumento del rischio di alcune malattie genetiche e ad una durata di vita più breve in alcune specie.

D: Quali organismi sono stati studiati in questa ricerca?



R: I ricercatori si sono concentrati su due organismi modello: il moscerino della frutta Drosophila melanogaster e il nematode Caenorhabditis elegans.

D: Lo studio ha riscontrato risultati positivi nonostante l'età dei genitori più avanzata?



R: Sì, lo studio ha rivelato che il passaggio a una sola generazione di genitori più giovani potrebbe migliorare la longevità e la salute generale della prole.

D: Cosa sono le linee genetiche isogeniche?



R: Le linee genetiche isogeniche si riferiscono a popolazioni di organismi geneticamente identici tranne che per specifiche differenze predeterminate. Ciò consente ai ricercatori di studiare l’impatto di specifiche variazioni genetiche su diversi tratti.

D: Quali sono le implicazioni di questo studio?



R: Questo studio suggerisce che potrebbero esserci meccanismi non genetici in grado di contrastare gli effetti negativi dell’età avanzata dei genitori sulla durata della vita e sulla salute della prole. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare i processi molecolari coinvolti ed esplorare potenziali interventi.