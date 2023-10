Rospi della canna australiani: i girini cannibali accelerano l'evoluzione

I rospi delle canne in Australia devono affrontare una grave minaccia da parte dei loro simili: i girini cannibali. Questi girini spesso consumano i piccoli, spingendoli a svilupparsi a un ritmo più veloce. Tuttavia, questa crescita accelerata ha un costo.

I rospi della canna furono introdotti in Australia nel 1935 per controllare gli scarabei della canna. Invece, i rospi sono diventati una specie invasiva, moltiplicandosi oltre ogni controllo e rappresentando una minaccia per l’ecosistema. La tossicità di questi rospi mette in pericolo anche i marsupiali carnivori autoctoni.

Mentre i rospi della canna adulti misurano circa 25 cm (10 pollici) di lunghezza, sono i loro girini che mostrano un comportamento cannibalistico, consumando i loro simili. Questo comportamento non è raro nelle specie di rane e rospi e di solito si verifica quando le risorse sono scarse. I rospi della canna australiani, tuttavia, mostrano questo comportamento abbastanza frequentemente.

In un esperimento condotto dalla biologa specializzata in specie invasive Jayna DeVore e dai suoi colleghi, hanno scoperto che i girini australiani avevano 2.6 volte più probabilità di cannibalizzare i piccoli rispetto ai girini non australiani. Un altro esperimento ha rivelato che i girini australiani erano 30 volte più attratti dai piccoli rispetto agli altri girini.

I piccoli in Australia si sviluppano a un ritmo più veloce rispetto ai loro omologhi altrove. Sebbene questo sviluppo accelerato aumenti le loro possibilità di sopravvivenza, li lascia meno sviluppati rispetto ai rospi della canna non australiani nella fase girino e matura della loro vita.

Questi piccoli si sono evoluti per accelerare il loro sviluppo quando avvertono la presenza di altri girini, indicando competizione e potenziale cannibalismo. Questo adattamento evolutivo consente loro di ridurre la durata della loro fase vulnerabile.

Il cannibalismo tra i rospi delle canne potrebbe essere visto come una forma di controllo della popolazione, poiché elimina la competizione per le risorse limitate nello stagno. Dimostra anche la notevole velocità con cui può verificarsi l’evoluzione. I rospi della canna australiani si sono evoluti in modo significativo dalla loro introduzione nel continente.

Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione delle complesse dinamiche delle specie invasive e dell’impatto che possono avere sugli ecosistemi nativi. Lo studio è stato pubblicato su PNAS ed evidenzia la corsa agli armamenti evolutiva in corso tra lo stadio del girino cannibalistico e gli stadi vulnerabili dell’uovo e della schiusa negli habitat invasi.

Fonte:

